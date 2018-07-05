《經濟通通訊社５日專訊》梁志天設計集團（２２６２）首掛開１﹒０１元，較招股價０﹒
８８元高１４﹒８％。成交約６６７３﹒８萬股，涉資６６９７﹒６萬元。
不計手續費，每手賺３９０元。（ｋｔ）
05/07/2018 09:27
《新股掛牌》梁志天設計首掛開１﹒０１元，高招股價近１５％
《經濟通通訊社５日專訊》梁志天設計集團（２２６２）首掛開１﹒０１元，較招股價０﹒
８８元高１４﹒８％。成交約６６７３﹒８萬股，涉資６６９７﹒６萬元。
不計手續費，每手賺３９０元。（ｋｔ）
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