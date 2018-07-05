《專家之言－李偉傑》美國明起徵額外關稅，港股不確定性繼續浮現

《專家之言》美國上月宣布向５００億美元中國進口商品加徵２５％關稅，當中首批３４０

億美元的進口商品，將於本周五（６日）開始徵收額外關稅，而中國方面亦多次表明做好準備，

將綜合各種措施，捍衛國家利益和人民利益，已臨近徵收關稅日期，估計短時間內出現轉軑機會

較細。但預料在美國開始徵收進口關稅後，內地將同步作出回應反擊，由四月美國燃點開始的貿

易戰早期估計是虛張聲勢，但踏入六月美國將早前所有的談判方案一下子抹煞，堅決徵收中國進

口關稅，雖然內地亦積極提出方案例如開放金融、醫藥、汽車等市場，在３７００多億貿易差距

下，美方具有一定談判籌碼，內地角色處於較被動位置。

恆生指數在６月７日近期高位３１５２１點，在美國決意開打貿易戰後，走勢急轉直下，港

股跌穿２５０天牛熊分界線，短時間亦急跌超過３５００點，跌幅超過一成，市場不確定性繼續

浮現，恐防是你出一拳我出一腳，正所謂殺敵一千自損八百。



＊弘陽地產上市後可趁低吸納＊



既然臨近關鍵日子，市場偏向觀望為主，近期缺乏明確投資板塊下，可以留意近期在超多新

股認購中的個股，今次挑選從招股中的內房股弘陽地產（０１９９６），集團是江蘇省領先的綜

合性房地產開發商，扎根南京、深耕江蘇、布局長三角，在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位

，開發實力及行業地位得到業界廣泛認可，集團入選２０１７年中國房地產開發企業１００強。

截至２０１７年１２月３１日止年度，公司毛利率４０﹒６％；年內淨利潤約１２億元人民

幣，淨利率１９﹒５％；股本回報率１４﹒７％，公司年內淨利潤較去年同期增長２８﹒４％，

淨資產較去年同期增長約４９﹒５％，公司開發住宅物業的同時，也經營多種業態的商業物業；

截至２０１７年底，公司商業物業的公允價值多達人民幣８３﹒１５０億元，業績紀錄期內平均

出租率維持在９０％以上，可以在地產開發與商業運營高效協同互補。

弘陽地產擁有高質量的土地儲備及穩定可靠的獲地能力，未來繼續深耕長三角區域的市場，

同時選擇性拓展新市場，形成長三角、華中、華南、西南及其他地區的區域布局，但在市況不佳

，估計上市定價將預留空間，加上集團具有區域性優勢，相信上市後可留意機會趁低吸納。《財

經評論員 李偉傑》（筆者本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益

）

