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05/07/2018 13:10

內險油股領跌，港股再創今年低位，現挫逾３００點報２７８９７

　　《經濟通通訊社５日專訊》內險股及油股領跌，港股再創今年低位，現跌幅擴大至３４３點
或跌１﹒２２％，最新報２７８９７，亦是自去年１０月３日以來最低，主板成交４５２﹒１０
億元。
　　國企指數報１０４７９　跌２﹒１８％　或跌２３３點。上證綜合指數報２７３４﹒７７，
跌２４﹒３６點或跌０﹒８８％，成交７２３﹒５４億元人民幣。
　　國壽（０２６２８）現價跌２﹒５６％，報１９﹒０４元；成交約２０３３萬股，涉資
３﹒９３億元。平保（０２３１８）報６８﹒４５元，亦走低２％，成交達１７８８萬股，涉資
１２﹒４２億元。
　　油股方面，中石油（００８５７）更挫３﹒６３％，報５﹒５７元，成交達５０９８萬股，
涉資２﹒８９億元。
　　　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　（００８５７）　　　　　５﹒５７元　　　跌３﹒６３％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　２０﹒５０元　　　跌３﹒５３％
　　中海油　（００８８３）　　　　１２﹒５０元　　　跌２﹒９５％
　　中國人壽（０２６２８）　　　　１９﹒０４元　　　跌２﹒５６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　　５５﹒２５元　　　跌２﹒２１％
　　中國平安（０２３１８）　　　　６８﹒４５元　　　跌２﹒００％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６６﹒３０元　　　跌１﹒４１％
　　海螺水泥（００９１４）　　　　４０﹒９５元　　　跌１﹒６８％
　　騰訊控股（００７００）　　　３８０﹒６０元　　　跌０﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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