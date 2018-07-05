內險油股領跌，港股再創今年低位，現挫逾３００點報２７８９７

《經濟通通訊社５日專訊》內險股及油股領跌，港股再創今年低位，現跌幅擴大至３４３點

或跌１﹒２２％，最新報２７８９７，亦是自去年１０月３日以來最低，主板成交４５２﹒１０

億元。

國企指數報１０４７９ 跌２﹒１８％ 或跌２３３點。上證綜合指數報２７３４﹒７７，

跌２４﹒３６點或跌０﹒８８％，成交７２３﹒５４億元人民幣。

國壽（０２６２８）現價跌２﹒５６％，報１９﹒０４元；成交約２０３３萬股，涉資

３﹒９３億元。平保（０２３１８）報６８﹒４５元，亦走低２％，成交達１７８８萬股，涉資

１２﹒４２億元。

油股方面，中石油（００８５７）更挫３﹒６３％，報５﹒５７元，成交達５０９８萬股，

涉資２﹒８９億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油 （００８５７） ５﹒５７元 跌３﹒６３％

石藥集團（０１０９３） ２０﹒５０元 跌３﹒５３％

中海油 （００８８３） １２﹒５０元 跌２﹒９５％

中國人壽（０２６２８） １９﹒０４元 跌２﹒５６％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒２５元 跌２﹒２１％

中國平安（０２３１８） ６８﹒４５元 跌２﹒００％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒３０元 跌１﹒４１％

海螺水泥（００９１４） ４０﹒９５元 跌１﹒６８％

騰訊控股（００７００） ３８０﹒６０元 跌０﹒６３％

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