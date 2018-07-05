  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2018 09:21

港股低開１３９點報２８１０１，國指跌１２２點報１０５９０

　　《經濟通通訊社５日專訊》華爾街股市周三（４日）假期休市，歐洲股市個別發展，倫敦富
時１００指數跌２０點或０﹒２７％，報７５７３點；法蘭克福ＤＡＸ指數跌３１點或
０﹒２６％，報１２３１７點；巴黎ＣＡＣ４０指數則升３點或０﹒０７％，報５３２０。
　　恆指夜期收報２８０８９點，上升４３點，低水１５３點。
　　港股連跌兩日累挫７１３點後，今早低開１３９點報２８１０１點。國指跌１２２點報
１０５９０點。
　　新世界發展（０００１７）現價上升１﹒６３％，報１１﹒２元，暫表現最佳藍籌。中石油
（００８５７）現價下跌２﹒０８％，報５﹒６６元，暫表現最差藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒５０元　　　上升０﹒４２％
　　港交所　（００３８８）　　２３０﹒２０元　　　上升０﹒２６％
　　騰訊控股（００７００）　　３８３﹒００元　　　無升跌
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒０５元　　　無升跌
　　中國移動（００９４１）　　　６８﹒８５元　　　上升０﹒２９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６６﹒８５元　　　下跌０﹒５９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒４９元　　　上升０﹒３７％
　　中國平安（０２３１８）　　　６９﹒８５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態05/07/2018
大雨將至 威脅泰少足隊安全
生財有道05/07/2018
【大灣區】打造東方矽谷 東方之珠靠創科翻身
香港政情04/07/2018
【上任一年】林鄭「開局良好」 行政立法關係改善仍似有還無
中國故事04/07/2018
【京城近觀】去京城星巴克約酒、約茶、約咖啡
生財有道04/07/2018
心血管支架先驅 微創布局國際版圖
生財有道04/07/2018
芯片路力爭上游 中芯國際乘風破浪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN