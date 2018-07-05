港股低開１３９點報２８１０１，國指跌１２２點報１０５９０

《經濟通通訊社５日專訊》華爾街股市周三（４日）假期休市，歐洲股市個別發展，倫敦富

時１００指數跌２０點或０﹒２７％，報７５７３點；法蘭克福ＤＡＸ指數跌３１點或

０﹒２６％，報１２３１７點；巴黎ＣＡＣ４０指數則升３點或０﹒０７％，報５３２０。

恆指夜期收報２８０８９點，上升４３點，低水１５３點。

港股連跌兩日累挫７１３點後，今早低開１３９點報２８１０１點。國指跌１２２點報

１０５９０點。

新世界發展（０００１７）現價上升１﹒６３％，報１１﹒２元，暫表現最佳藍籌。中石油

（００８５７）現價下跌２﹒０８％，報５﹒６６元，暫表現最差藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７２﹒５０元 上升０﹒４２％

港交所 （００３８８） ２３０﹒２０元 上升０﹒２６％

騰訊控股（００７００） ３８３﹒００元 無升跌

建設銀行（００９３９） ７﹒０５元 無升跌

中國移動（００９４１） ６８﹒８５元 上升０﹒２９％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒８５元 下跌０﹒５９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４９元 上升０﹒３７％

中國平安（０２３１８） ６９﹒８５元 無升跌

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