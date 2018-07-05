《盤後部署》關注貿易戰發展，港股２７５００點方見支持

《經濟通通訊社５日專訊》華爾街股市周三（４日）假期休市，由於貿易戰繼續困擾投資者

，所以歐洲股市交投亦偏淡。港股今早由於缺乏利好消息，低開１３９點報２８１０１點，之後

大市沽壓未止，在內險、油股、賭股偏軟之下，港股跌幅曾擴大至４１０點低見２７８３０點逾

九個月低，不過尾市跌幅收窄，最終報２８１８２點跌５９點或０﹒２１％收市，兩萬八關失而

復得。主板成交９３４﹒２９億元增４﹒８％。

國指跌０﹒９８％或１０４點，報１０６０８點。滬指跌２５點或０﹒９２％，報２７３３

點。



＊美國將正式對華徵收關稅，中方或反擊＊



除了中國，美國於貿易上亦與多國繼續博奕，據外電報道，美國駐德國大使

Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｅｎｅｌｌ對德國車廠表示，如果歐盟取消對美國汽車徵稅，美國總統特

朗普將暫停對歐盟汽車徵稅的威脅。至於對中國方面，美國將於７月６日對中國３４０億美元商

品加徵關稅。有報道指中國將於７月６日零點或凌晨１點起，對美部分輸華商品加徵關稅。早前

美國曾揚言，中國如果反擊，則會加大徵關稅力度。預計中國不會於貿易問題上讓步，而中國外

交部發言人陸慷亦已表示，中方已經做好準備，只要美方出台所謂的加徵關稅清單，中方將綜合

使用各種必要措施，堅定捍衛自己的國家利益和人民利益。因此中美摩擦勢必持續，預計後市投

資者情緒會繼續受到環球貿易戰影響，港股缺乏反彈條件。



＊美元短期料續走強，資金流出中國市場＊



雖然美元最近略見回軟，但是隨著內地經濟放緩，及與美國貿易緊張局勢升級，面對適度放

鬆國內流動性政策的壓力增加，美國又處於加息周期，預計美元不久又再轉強，資金會再流出內

地市場，Ａ股後市預計料跌至２７００點方見支持，而港股亦由於市場氣氛淡靜影響下，後市料

跌至２７５００點才可喘定，到時候恆指１４天ＲＳＩ將處於３０以下，為超賣水平，故大市料

跌至２７５００點時能見反彈。（ｆｆ）

