《經濟通通訊社５日專訊》據外電報道，美國駐德國大使Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｅｎｅｌｌ
對德國車廠表示，如果歐盟取消對美國汽車徵稅，美國總統特朗普將暫停對歐盟汽車徵稅的威脅
。
據悉，Ｇｒｅｎｅｌｌ在一場會議中對戴姆勒、福士汽車及寶馬汽車的管理層作出上述表示
，特朗普希望藉此換取歐盟取消對美國汽車的關稅。
特朗普上個月威脅要對所有歐盟組裝車輛徵收２０％進口關稅，美國目前對進口汽車及貨車
分別徵收２﹒５％及２５％的關稅，酬歐盟對從美國進口的汽車徵收１０％的關稅。（ｍｎ）
05/07/2018 08:16
【貿易開戰】據報美國駐德國大使向德國車廠提出零關稅解決方案
《經濟通通訊社５日專訊》據外電報道，美國駐德國大使Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｅｎｅｌｌ
對德國車廠表示，如果歐盟取消對美國汽車徵稅，美國總統特朗普將暫停對歐盟汽車徵稅的威脅
。
據悉，Ｇｒｅｎｅｌｌ在一場會議中對戴姆勒、福士汽車及寶馬汽車的管理層作出上述表示
，特朗普希望藉此換取歐盟取消對美國汽車的關稅。
特朗普上個月威脅要對所有歐盟組裝車輛徵收２０％進口關稅，美國目前對進口汽車及貨車
分別徵收２﹒５％及２５％的關稅，酬歐盟對從美國進口的汽車徵收１０％的關稅。（ｍｎ）
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