《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述消息人士報道，投資者估計歐洲央行直到２０１９年
１２月才會加息，對於此部分歐洲央行委員認為是太遲。
據悉，歐央行有可能會在明年９月或１０月有所行動，但任何利率決定都會根據當時的經濟
前景而定。
歐洲央行上個月宣布今年將結束買債計劃，但利率將保持不變直到至少２０１９年夏季末，
該措辭被外界解讀為對９月份加息留下相當的餘地。（ｍｎ）
05/07/2018 08:43
《外地經濟》投資者預料明年底加息，歐洲央行部分委員認為太遲
《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述消息人士報道，投資者估計歐洲央行直到２０１９年
１２月才會加息，對於此部分歐洲央行委員認為是太遲。
據悉，歐央行有可能會在明年９月或１０月有所行動，但任何利率決定都會根據當時的經濟
前景而定。
歐洲央行上個月宣布今年將結束買債計劃，但利率將保持不變直到至少２０１９年夏季末，
該措辭被外界解讀為對９月份加息留下相當的餘地。（ｍｎ）
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