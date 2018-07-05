《外地經濟》投資者預料明年底加息，歐洲央行部分委員認為太遲

《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述消息人士報道，投資者估計歐洲央行直到２０１９年

１２月才會加息，對於此部分歐洲央行委員認為是太遲。

據悉，歐央行有可能會在明年９月或１０月有所行動，但任何利率決定都會根據當時的經濟

前景而定。

歐洲央行上個月宣布今年將結束買債計劃，但利率將保持不變直到至少２０１９年夏季末，

該措辭被外界解讀為對９月份加息留下相當的餘地。（ｍｎ）

