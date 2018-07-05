《台股攻略－馮偉明》市場憂慮美中貿易戰，台股今日大跌１１０點

《台股攻略》台股今日跌１１０﹒０６點，終場收１０６１１﹒８１點，失守全部平均線，

成交值為新台幣１３０３﹒６９億元。

市場憂慮美中貿易戰，亞股全面走跌，台股盤中亦跌破年線。受惠ｉＰｈｏｎｅ鏡頭新機題

材，大立光升超過２％，惟台積電及鴻海終場微跌，無力撐盤。雖然大立光表現強勢，但光學元

件族群並未跟上，玉晶光跌停。台化今日除息行情失靈，收市跌近３％；聯發科亦跌停板；被動

元件族群今日走弱，奇力新一度填息，但尾市仍跌，國巨及華新科也跌超過５％，禾伸堂尾盤更

摜壓跌停。生技股大江及精華跌超過５％，半導體精測、信驊、矽力－ＫＹ跌幅在３－５％間。

太陽能類股跌深反彈，台塑化今日相對強勢；比特幣挖礦概念股也相對具支撐。

美中貿易戰明日（６日）正式開戰，料台股有機會利空出盡，短期可望有反彈。由於美中貿

易磨擦短期似乎未有解決跡象，加上美元指數維持高位整固，外資仍未重投新興市場，預期大市

或有機會繼續尋底。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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