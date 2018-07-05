《異動股》阿里影業現升１２％，阿里巴巴集團與ＧＵＥＳＳ合作

《經濟通通訊社５日專訊》阿里影業（０１０６０）現升１１﹒７６％，報０﹒９５元；成

交約２４６１萬股，涉資２２３３萬元。

阿里巴巴集團與ＧＵＥＳＳ集團合作，將人工智能引入時尚界，並推出Ｆａｓｈｉｏｎ

ＡＩ項目，今日（４日）於香港理工大學推出概念店。

不同於普通時裝店即來即走，Ｆａｓｈｉｏｎ ＡＩ概念店ｃｈｅｃｋｉｎ時需要人臉掃

描以提供個性化服務。走近服裝附近的智慧屏幕，便可通過面部識別或掃碼識別顧客。挑選衣物

時，服裝上的智能鎖扣可令觸發屏幕顯示服裝信息，且將顯示淘寶造型師推薦的超過５０萬套搭

配方案。

阿里巴巴集團副總裁莊卓然表示，一直關注服飾方面的發展，去年「雙十一」的服飾銷量佔

比超３０％，此次與時尚零售店合作的亮點在於，如何讓機器識別衣服，不僅單品推薦，而是用

ＡＩ進行時尚搭配推薦；同是利用阿里巴巴線上算法與線下硬件連結，令零售業減少有限空間的

重複陳列，提供無限商品；另外可幫助零售業的合作夥伴收集顧客數據，過往銷售商只可得到最

終銷售數據，而ＡＩ技術可通過衣服被瀏覽試穿的次數，讓合作夥伴了解消費者的興趣所在。

其他阿里系股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） ７﹒１６元 上升 ０﹒１４％

阿里影業（０１０６０） ０﹒９５元 上升１１﹒７６％

海爾電器（０１１６９） ２４﹒６０元 上升 １﹒０３％

中國動向（０３８１８） １﹒３５元 上升 ０﹒７５％

高鑫零售（０６８０８） １０﹒１４元 上升 ０﹒４０％

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（ｆｆ）

