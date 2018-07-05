《午市前瞻》觀望中美貿易戰對壘，港股短期於兩萬八上落

《經濟通通訊社５日專訊》港股表現繼續低迷，市場關注中美貿易摩擦最新發展，故大市交

投平靜。美股因獨立日假期休市１天，受此影響歐洲股市交投亦偏淡。恆指連跌兩日累挫７１３

點後，今早低開１３９點報２８１０１點，之後跌幅擴大至最多２５０點低見２７９９１點，貼

近今年低位２７９９０點。半日港股最終跌２４６點或０﹒８７％，報２７９９５點，主板成交

４１９億元。

國指跌１８４點或１﹒７２％，報１０５２８點。滬指跌２４點或０﹒８８％，報２７３４

點。



＊銷售理想內房股回升，人行釋放流動性內銀股造好＊



內房股早前持續向下，暫時見反彈回升。碧桂園（０２００７）上半年合同銷售額增４３％

，股價升１﹒５７％，報１２﹒９２元；世茂房地產（００８１３）上月合約銷售額增逾八成，

漲４﹒４４％，報１９﹒７４元；華潤置地（０１１０９）微升０﹒４％，報２５﹒２元。

人民銀行表示，為進一步推進市場化法治化「債轉股」，加大對小微企業的支持力度。人行

今日下調人民幣存款準備金率０﹒５個百分點，釋放流行性約７０００億元人民幣。建行

（００９３９）升０﹒４３％，報７﹒０８元；工商銀行（０１３９８）漲０﹒５５％，報

５﹒５元；中國銀行（０３９８８）今日末期息除淨，仍升０﹒０５％，報３﹒６５元。



＊人幣反彈航空股先升後回，長和漲近２％最佳藍籌＊



美元續回軟人民幣反彈，航空股早段上揚後回軟，東航（００６７０）暫跌１﹒４５％，報

４﹒７５元，盤中高見５﹒０８元；南航（０１０５５）曾高見５﹒７９元，最終午收回落

０﹒９％，報５﹒５３元；國航（００７５３）跌１﹒１２％，報７﹒０６元，盤中高見

７﹒４３元。

瑞信早前唱好長和（００００１），該股早市漲１﹒８３％，報８３﹒２５元，暫為升幅最

大藍籌。

美國晶片生產商美光科技公司（Ｍｉｃｒｏｎ）起訴一家中國大陸國企及一家台灣公司竊取

其技術，福州市中級人民法院昨（４日）已禁止美光公司在華銷售部分晶片產品。中芯

（００９８１）跌４﹒０２％，報９﹒３１元；華虹（０１３４７）下滑３﹒２４％，報

２３﹒９元。



＊李偉傑：公用股或房託基金派息較穩定，具防守力＊



財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，美國對華徵收關稅將於明日（６日）正式實施

，中國方面曾言反擊，故市場目前仍抱觀望態度。早前美國揚言如中國反擊，則會加強對華的貿

易政策，預期港股短期以窄幅上落為主，今星期維持於２８０００點上落的格局，中線則有機會

再回落至２７０００點。

於疲弱的市況當中，李偉傑認為公用股或房託有避險作用，當中投資者可以選擇中電

（００００２）以及房託基金（ＲＥＩＴＳ）如領展（００８２３）等，認為此兩類股份派息穩

定，具防守力。（ｆｆ、ｋｔ）

