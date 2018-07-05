《美元走勢－羅明立》觀美國議息紀錄及就業數據，看加息步伐

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒７０ １１０﹒２９ １１０﹒６７

歐元╱美元 １﹒１７０８ １﹒１６５０ １﹒１６９３

英鎊╱美元 １﹒３２４７ １﹒３２１７ １﹒３２３１

美元╱瑞郎 ０﹒９９４０ ０﹒９９１０ ０﹒９９２２

美元╱港元 ７﹒８４７４ ７﹒８４１５ ７﹒８４６９



《美元走勢》星期三（４日）為美國獨立日假期，市場並無重要數據公布，匯市交投相對淡

靜，美匯指數整日波幅只有略多於０﹒３，歐元美元亦只有４０點子波幅。

中美貿易戰的情況緊張，第一輪有可能在明天（６日）開打，中國表明只會在美國出手加徵

關稅後還擊。所以貿易戰能否打成，關鍵是看美國總統特朗普的態度。近期美匯指數雙頂在

９５﹒６０附近，若跌穿９４﹒００，技術走勢有轉差跡象，但由於５０天線在９３﹒８０，不

妨留意９３﹒８０╱９４﹒２０支持區的表現。整體而言，美元仍然略有優勢。美國今晚凌晨會

公布上次議息的紀要內容，而明天會公布６月的就業數據，投資者關注聯儲局的貨幣政策態度及

勞工市場是否持續強勁以支持局方繼續加息。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒６０ １１１﹒９０ １１０﹒２０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６８０ １﹒１５２０ １﹒１７３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

