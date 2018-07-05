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即市新聞

05/07/2018 15:25

《美元走勢－羅明立》觀美國議息紀錄及就業數據，看加息步伐

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７０　　　１１０﹒２９　　　１１０﹒６７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７０８　　　１﹒１６５０　　　１﹒１６９３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２４７　　　１﹒３２１７　　　１﹒３２３１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４０　　　０﹒９９１０　　　０﹒９９２２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７４　　　７﹒８４１５　　　７﹒８４６９
　
　　《美元走勢》星期三（４日）為美國獨立日假期，市場並無重要數據公布，匯市交投相對淡
靜，美匯指數整日波幅只有略多於０﹒３，歐元美元亦只有４０點子波幅。
　　中美貿易戰的情況緊張，第一輪有可能在明天（６日）開打，中國表明只會在美國出手加徵
關稅後還擊。所以貿易戰能否打成，關鍵是看美國總統特朗普的態度。近期美匯指數雙頂在
９５﹒６０附近，若跌穿９４﹒００，技術走勢有轉差跡象，但由於５０天線在９３﹒８０，不
妨留意９３﹒８０╱９４﹒２０支持區的表現。整體而言，美元仍然略有優勢。美國今晚凌晨會
公布上次議息的紀要內容，而明天會公布６月的就業數據，投資者關注聯儲局的貨幣政策態度及
勞工市場是否持續強勁以支持局方繼續加息。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒６０　　　１１１﹒９０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６８０　　　１﹒１５２０　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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