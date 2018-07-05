楊偉雄：智慧城巿３項主要數碼基建可於２０２０年或之前推出

《經濟通通訊社５日專訊》創新及科技局局長楊偉雄今日在立法會會議上就「加快推動智慧

城市發展」議案的開場發言。他表示，《香港智慧城市藍圖》公布至今短短六個月，但已落實不

少計劃和措施，包括３項主要數碼基建，即數碼個人身分（ｅＩＤ）、多功能智慧燈柱試驗計劃

和新一代政府雲和大數據分析平台，３個項目都可在２０２０年或之前推出。

他表示，智慧城市發展是一個不斷演變的旅程，除了政府的努力，亦需要公營、科研、學術

、以及私人機構的積極配合和共同努力，包括合適的公私營協作模式。（ｃｌ）

