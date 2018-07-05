《小傳日記》好友尾市欲反攻，魚缸止跌未成功！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（４日）因獨立日假期停賽一天，歐洲果邊魚缸都無咩大方向

，今日（５日）香江魚缸缺乏好消息沖喜下，繼續低開１３９點都未夠，下半場仲跟住Ａ場向下

碌，最多唔見４１０點至２７８３０，唔單止再創下今年新低，仲係自舊年１０月３號以來低位

添。

正當缸友驚到腳震震，又諗住觀望聽日（６日）花旗國正式實施徵稅措施後，祖國會唔會有

咩行動，點知祖國錢莊喺下半場突然發力反擊，率領藍戰向前攻，魚缸跌少超過大半，最終只係

唔見５９點報２８１８２，差Ｄ就可以扭轉三連跌弱勢；國指就喺油佬同內險佬拖累下跑輸大市

，收挫１０４點報１０６０８。全日成交９３４億銀左右。

不過，即月期指就已經衝高１５１點收２８１９７，高水１５點，唔通真係希望在明天？！



＊Ａ場太過弱內險難雀躍，侵侵又發功油佬好陰功＊



其實魚缸今日未能夠反敗為勝，好大原因係Ａ場實在太弱，今日又再一次跌向二千七關，收

市唔見近１巴仙報２７３３點。搞到香江一班內險佬都叫晒救命，國壽（０２６２８）連１９銀

都一度失守埋，最低見１８﹒９６銀，收市都仲要跌近２巴仙收１９﹒２４銀；平保（０２３１

８）就喺７０大關面前止步，走低０﹒６巴仙收６９﹒４５銀。

仲有侵侵（特朗普）又發功，叫油組要遏抑油價，嚇到中海油（００８８３）跌足全日，收

跌逾２巴仙報１２﹒５６銀，係最差藍戰士。中石油（００８５７）跟跌１﹒６巴仙收５﹒６９

銀。

大隻佬股王ＱＱ（００７００）、大象（００００５）收市前就有返少少力，齊齊倒升返

ＤＤ，分別收報３８５﹒６銀及７２﹒５銀，但都仲係收低十天線樓下。



＊人行今降準債仔好鬼筍，錢莊兩邊走建工笑笑口＊



世界盃第一場八強賽聽晚就開波，而花旗國同神州雖然無份踢，但佢地聽日都會正式「開波

」，講嘅就係花旗佬會向神州嘅３４０億美金進口商品徵收２５巴仙關稅，大限將至，中港魚缸

雙雙插水，即使人行今日開始降準半個百分點，但公布當日缸友早就已經無動於衷，加上今次所

釋放嘅流動性，主要用喺債轉股同向小微企業提供借貸，並要阻止資金流入股市同樓市，所以兩

地魚缸都冇料到。

神州錢莊呢幾年借咗咁多錢出去，債轉股更搞到錢莊唔知幾時先可以收返Ｄ錢，降準亦都搞

到內銀冇咩運行，信行（００９９８）表現最差，跌咗近２巴仙，報４﹒６８銀。相反，大隻錢

莊就表現較為硬淨，建行（００９３９）同工行（０１３９８）彈起１巴仙，報７﹒１２銀同５

﹒５３銀。中行（０３９８８）今日除息收升近１巴仙，報３﹒６８銀。



＊大刁有錢賺一號仔反彈，長建亦走強電能跟住上＊



一號仔長和（００００１）曾經喺今年１月升呢做咗幾日紅底股後就光輝不再，直至前日低

見８０﹒６銀兼話要悉數增吋意大利電訊商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ先至有返Ｄ表現，之後仲有幾間大

行出嚟唱好，富瑞話呢單歐洲大「刁」有利一號仔提升盈利，維持「他屐」１２３蚊，續籲「掃

貨」評級。瑞信都維持長和１３１蚊「他屐」，評級「跑贏大市」。一號仔今日應聲彈起近３巴

仙，報８３﹒８銀，仲順便收復埋條十天線，仲要做埋全日表現最勁嘅藍戰士。

長和系其他街坊都跟住炒高，長建（０１０３８）逆市抽高超過２巴仙，報６１﹒３銀，喺

升幅第二勁嘅藍戰士。同屬藍戰士嘅電能（００００６）都算硬淨，升咗唔夠１巴仙，報

５６﹒５５銀。長和系旗下嘅房託基金都唔差，置富（００７７８）都彈起ＤＤ，報９﹒２３銀

。



＊紅底夢漸遠藥明續腳軟，教育佬走難光啟亦價殘＊



過往魚缸風高浪急嘅時候，醫藥佬都會成為缸友嘅避風港，但找數真漢子侵侵早排攤牌話，

如果神州夠薑反擊，侵侵就會向神州４０００億美金商品徵關稅，缸友嚇到騰騰震，連防守力較

勁嘅藥佬都要遭殃，加上呢班街坊今年升咗唔少，所以連日嚟都有唔少沽壓。石藥

（０１０９３）今朝最多急插近半成兼成為最差藍戰士，低見２０﹒３銀後有返Ｄ反彈，全日倒

升近１巴仙，報２１﹒４銀。白雲山（００８７４）下個禮拜四（１２日）除淨，派４６﹒４６

仙，但因為前排累積咗唔少升幅，仲破咗好多次頂，呢排走勢都有Ｄ疲弱，今日跣低近３巴仙，

報３１﹒６銀。早排差Ｄ成為紅底股嘅藥明生物（０２２６９）就急插超過半成，報７４﹒５銀

。

前排落鑊嘅教育股今日都無運行，半新丁２１世紀教育（０１５９８）同澳洲成峰高教

（０１７５２）走低超過４巴仙同近７巴仙，報１﹒６１銀同０﹒５５銀。中教（００８３９）

碌低近３巴仙，報１２﹒５６銀。楓葉（０１３１７）就跌咗超過２巴仙，報１３﹒２銀。

一直被空軍襲擊嘅光啟科學（００４３９），上半年已經累插超過６８巴仙，踏入七月之後

仲要繼續受壓，今日一度急瀉超過４７巴仙，低見０﹒３０５銀，但隨住唔少缸友撈底，最後埋

單只係跌咗超過半成，報０﹒５５銀，七月短短幾個交易日累瀉超過三成，慘！

反而，匯隆（０８０２１）就喺尾市突然以逾１億銀大成交，急插三成收０﹒０７銀，突然

跌穿多條主要平均線，做咗最差魚毛，有貨缸友要小心了。請請！



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