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即市新聞

05/07/2018 16:12

《真知灼見－溫灼培》人行未見刻意讓人民幣貶值

　　《真知灼見》自中美貿易紛爭擴大，市場一直擔心中國或會讓人民幣匯價下跌以協助中國企
業出口以抵銷來自美國的壓力。中國有世界工廠之稱，是不少國家的出口競爭對手，也是不少國
家，如澳洲及新西蘭的主要出口目的地。市場擔心如人民幣真的下跌，不少亞洲區內貨幣，甚至
澳元及紐元也會被其拖累。這憂慮到了本周二（３日）有了紓緩情況。中國人民銀行行長易綱當
日表示，人行正密切留意外匯市場上的變化，並會致力穩定人民幣匯價於一個合理均衡水平。

＊人幣走低追回一籃子貨幣跌幅＊

　　對於過去一個月人民幣匯價的下跌，筆者認為投資者是過份憂慮。筆者的意思不是指人民幣
跌幅多與少的問題，而是憑變化觀察看不到人行有刻意讓人民幣跌的情況。為何筆者這麼說，因
為由２０１６年初匯改以來，人行便把人民幣匯價緊佔人行定下的一籃子貨幣走，期間確會出現
分歧，但時間一長通常又會走在一起。自今年４月中起，外幣如歐元、英鎊及一眾亞洲貨幣兌美
元均出現顯著下跌，但大家可有留意當時人民幣兌美元仍是相對穩定。直至６月中，人民幣才追
回一籃子貨幣跌幅。所以近期人民幣的下跌只是追一籃子貨幣跌幅，並未出現超越跌幅情況。所
以不能說人行在刻意讓人民幣跌以助國內企業出口。

＊宜留意中美或歐美貿易戰發展＊

　　對於往後，我們要留意中美或歐美貿易戰的發展。如貿易戰擴大導致全球投資氣氛轉差資金
轉返美國使美元強外幣弱，按理這同會拖人民幣匯價一同回落。此點大家要明白。當然，如貿易
戰能得以化解，外幣有望轉強下，料人民幣匯價亦能受惠。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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