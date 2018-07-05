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即市新聞

05/07/2018 14:56

《策略縱橫－陳寶明》中美貿易戰危機

　　《策略縱橫》誠如上月所寫，在地緣政治和貿易保護主義抬頭下，投資者信心轉為脆弱，大
有山雨欲來風滿樓之勢，不幸恆生指數６月下挫差不多７％，創四個月以來最大單月跌幅。
　　中美貿易爭端將會繼續是下半年的最大的風險，美國總統特朗普政府繞過世貿組織，單方面
向中國入口貨品加徵關稅，而中國政府最初是虛以委蛇，中國亦曾發布２０１８年版自貿試驗區
外資准入負面清單，由原先的９５條措施減至４５條。在中美貿易對峙之際，此舉似意在降溫。
其後中國無法逃避，選擇強硬應對，大加美國貨品進口關稅。特朗普半個月前宣布７月６日對
５００億美元中國進口商品加徵高額關稅，中國商務部也立即回擊，要對總值５００億美元的
６５９項美國貨品加徵２５％關稅，其中包括農產品、汽車等５４５項約３４０億美元商品。
　　事實上，中國正面臨嚴峻的風險，例如內部經濟增長逐漸放緩、企業負債情況嚴重、全球貿
易增長趨緩、在解決工業產能過剩和環境可持續性問題的改革舉措曠日持久，令人懷疑中國會令
人民幣加速貶值，從而觸發貨幣競相貶值戰爭，這對風雨飄搖的新興市場無疑雪上加霜。
　　世界貿易組織（ＷＴＯ）指出，主要經濟體建立起的貿易壁壘，可能危害全球經濟復甦，而
且其影響已經開始出現。事實上，１１月美國中期選舉將至，國內呈現嚴重政治分歧。特朗普會
否為了轉移國內焦點，令中美貿易戰升級實在難以預料。相信下半年全球股市將是大上大落的格
局。經濟方面，美國利率穩步上揚，美元匯價預計走升，其他貨幣反覆偏軟，尤其是面臨資金加
速流走的新興市場貨幣。港元與美元掛勾，加息的壓力令銀行不能不重視和被逼行動，香港超低
利息年代將要結束，特別是負債不輕的投資者不可掉以輕心。
《退休投資顧問及經濟師　陳寶明》

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