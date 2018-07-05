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即市新聞

05/07/2018 10:00

《積金人語－陸劍平》把握中場時間檢視強積金賽果

　　《積金人語》若論近期的全球盛事，相信非世界杯莫屬，不知道大家的心水球隊是否成功出
線？一場９０分鐘的足球比賽分為上下半場，中場設有休息時間讓球員們稍作休息，亦可趁機檢
討表現和商討策略，以便在下半場能把握機會取勝。站在管理強積金角度，成員亦應如教練一樣
，趁著２０１８年上半場剛好完結，檢討一下強積金的攻守策略。
　　無論在足球場抑是投資市場上，定期檢視表現及調整策略同樣重要。要成為強積金教練，首
先要知道自己擁有多少個強積金個人帳戶。試想像一下，假如同時要管理兩支球隊或以上，所要
花費的時間及心力將會是以倍數上升，為球隊制訂戰術時或會出現混亂，甚至是顧此失彼，令每
支球隊也不能發揮出應有實力。

＊專心管理發揮資產價值＊

　　同樣地，當成員持有越多強積金個人帳戶，投資便越為分散，要花更多時間和精神去管理，
甚至影響退休部署。作為一個好的強積金教練，首先應整合多餘的個人帳戶，化繁為簡，才能專
心一致地管理好帳戶，讓累算權益發揮最大價值。
　　在比賽進行到中場後，教練會評估球隊上半場的表現，或會重新布局換上不同的陣容於下半
場再努力。至於強積金投資方面，最理想的做法是成員定期作出檢討，如每隔六個月或一年，再
按需要調整強積金組合內的資產分布比例。剛巧２０１８年過去一半了，其實也是一個檢視強積
金組合的良機，掌握帳戶的投資情況及基金表現，以確保整個資產配置仍配合你的投資目標，看
看是否需要調整投資策略，換入不同的基金，或者利用「強積金半自由行」將供款轉移至另一個
受託人計劃內。

＊短期波動非「換馬」考慮＊

　　不過，筆者想提醒成員，縱然投資市場於上半年表現不濟，或導致某些基金表現不佳，但強
積金始終是為退休而設的長期投資，切勿因短期價格波動而貿然轉換基金，應以個人投資目標及
風險承受能力作為指標。同時，亦要留意轉換受託人時所需要面對的「間斷市場風險」，即是在
轉移過程中所出現的投資空檔，這段時間內的累算權益不會投資於任何基金，也有機會出現「低
賣高買」的情況。
　　最後，除了基金表現外，隨著人生階段的轉變，成員可承受風險的能力都會有所變化，例如
若臨近退休，強積金便可考慮轉為較保守的投資組合。假如有了更穩健的經濟基礎，又希望透過
強積金計劃累積更多退休資產，則可考慮參與自願性供款作額外供款。或許強積金成員未必能夠
成為出色的足球教練，但只要願意花點心思，每位成員均可化身成為強積金教練，發揮強積金投
資的最大的效益。《富達國際香港退休金業務總監　陸劍平》

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