港股挫逾四百點後收復失地，收市僅跌５９點報２８１８２守兩萬八

《經濟通通訊社５日專訊》華爾街股市周三（４日）假期休市，歐洲股市個別發展。港股今

早仍未止跌，低開１３９點後，午後隨Ａ股走低，最多曾急挫４１０點低見２７８３０，不單再

創今年新低，更創自去年１０月３日以來最低位。受惠於內銀股普遍造好，及內險尾市跌幅明顯

收窄，加上重磅股騰訊（００７００）重拾升勢，大市尾段收復部分失地，收市僅跌５９點或

０﹒２１％，報２８１８２，守兩萬八關口。主板成交９３４﹒２９億元，較昨日增加

４﹒８１％。

國指下跌１０４點或０﹒９２％，報１０６０８。明日（６日）是中美相互徵收關稅實施之

日，縱使人行定向降準今日實施，滬指仍跌２５點或０﹒９１％，報２７３３點。



＊人行降準實施內銀靠穩，長和獲大行唱好升冠藍籌＊



人行定向降準今日實施，內銀股普遍靠穩，建行（００９３９）上升０﹒９９％，報

７﹒１２元；中行（０３９８８）今日除息收升０﹒８８％，報３﹒６８元；工行

（０１３９８）漲１﹒１％，報５﹒５３元；農行（０１２８８）無升跌，報３﹒５７元。

內險股偏軟，太保（０２６０１）下跌１﹒２１％，報２８﹒６５元；國壽（０２６２８）

走低１﹒５４％，報１９﹒２４元；平保（０２３１８）下跌０﹒５７％，報６９﹒４５元；人

民保險（０１３３９）無升跌，報３﹒４７元。

長和（００００１）收購意大利電訊商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ餘下股權獲大行唱好，收升

２﹒５１％，報８３﹒８元，為今日最大升幅藍籌股；同系長建（０１０３８）亦跟隨造好，上

升２﹒２５％，報６１﹒３元。

重磅股方面，騰訊收漲０﹒６８％，報３８５﹒６元；港交所（００３８８）跌０﹒９６％

報２２７﹒４元；匯控（００００５）升０﹒４２％，報７２﹒５元；友邦（０１２９９）下跌

０﹒３７％，報６７元。



＊數據佳世房逆市上升半成，油價揚三桶油仍全線軟＊



世茂房地產（００８１３）上月合約銷售額增加逾八成，上升４﹒６６％，報１９﹒７８元

；潤地（０１１０９）上升０﹒６％，報２５﹒２５元；萬科（０２２０２）上升２﹒１９％，

報２５﹒６５元；碧桂園（０２００７）漲２﹒０４％，報１２﹒９８元。

恆大系走勢疲弱，中國恆大（０３３３３）升０﹒２４％，報２０﹒８元；恆大健康

（００７０８）下跌０﹒９５％，報７﹒２７元；恆騰網絡（００１３６）下跌７﹒６９％，報

０﹒２４元。

伊朗威脅阻止阻中東石油出口，帶動油價上揚，不過「三桶油」未有受惠，中石油

（００８５７）下跌１﹒５６％，報５﹒６９元；中海油（００８８３）下跌２﹒４８％，報

１２﹒５６元，為最差表現藍籌；中石化（００３８６）下跌０﹒２９％，報６﹒８１元。

（ｋｔ、ａｌ）

