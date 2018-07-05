《缸邊麗評－熊麗萍》人仔續看貶，定存到期怎麼辦？

《缸邊麗評》人民銀行上月底公布的定向降準於今天生效，釋放資金７０００億元，同時，

人民幣匯價今早（５日）反彈４１５點子，人民幣兌美元中間價報６﹒６１８，但對內地及港股

刺激作用不大，投資者似乎不會因為人民幣單日上升而重拾入巿信心，並觀望中美貿易戰的發展

及人民幣匯率走勢。

由於近期人民幣及股巿雙雙下跌，筆者亦收到不少投資者查詢有關人民幣匯率的看法及人民

幣定期存款到期的處理策略。目前人民幣匯率走勢與２０１５年８月匯改之後的走勢有近似，當

時人民幣兌美元反覆下跌至２０１７年初的６﹒９８７５水平，下跌幅度達１２％，但之後亦逐

步回升至匯改前的水平，對於持有人民幣的投資者來說，至低限度有年息３厘以上的回報，若在

人民幣匯價下跌時買入，更是「財息兼收」。



＊人仔７算甚關鍵＊



現時銀行提供的一年期人民幣存款平均也達３﹒５厘以上，港元定存（新資金）息率亦有

１﹒５厘至２厘，兌換為港元定存可免人民幣匯率再下跌的風險；而對於以閒置資金持有人民幣

的投資者來說，將人民幣定存收息是較簡單的處理方法。筆者認為短期美元仍有機會上升，令人

民幣下跌機會仍大，但７算是重要的關口，不容有失；若繼續持有收息，可等待人民幣下一輪升

勢才兌換為港元。然而但大家必須注意人民幣的政策風險，當中會否因為中美貿易戰惡化，加速

人民幣跌勢，這個不能抹煞。既然有匯價風險，大家又不妨從另一角度尋找更高息風險或高於人

民幣的優質股作為替代。



＊港燈較中電吸引＊



筆者對後巿看法仍偏淡；因此，將人民幣（或部分）兌換為港元，候機買入有５厘或以上的

股份作中長線收息，是目前港股及人民幣匯價偏淡下的策略之一。

高息股當中，較具防守性的有港燈－ＳＳ（０２６３８）及中電（００００２）。由於未來

五年燃氣機組投資令資本開支增加，即使新利潤管制的准許回報率有所下調，但盈利增長仍有上

升，惟中電目前息率不足４厘，而港燈則仍有５厘；因此，前者的息率並不吸引，港燈較可取。



＊５厘收息之選＊



除了公用股之外，另些具基本因素支持的高息股可考慮匯控（００００５）、建行

（００９３９）、工行（０１３９８）、置富產業信托（００７７８），股息率均有５厘以上，

另一隻可被視為紅籌公用股的是粵海投資（００２７０），旗下東江水業務收入穩定，加上每３

年才檢討水價，風險不大，股價回調至１２﹒５元，息率接近５厘，亦是收息股之選。

當然，持有股票面對股價上落的短期心理壓力會較大。由於大巿仍有下跌壓力，大家可待較

進一步調整分段買入；長線而言，仍是「財息兼收」的投資。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

