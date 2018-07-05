  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2018 15:31

《股金豐采－涂國彬》雖云不聞窗外事，內地股市仍下行

　　《股金豐采》貿易戰擔憂下，全球風險胃納回落，股市遭沽壓。內地股市雖向來不聞窗外事
，走自己特色，但這次貿易戰直接波及到中國市場，投資者不得不謹慎。
　
＊利淡齊來，滬指受壓＊
　
　　去年，內地股市跑輸全球市場，滬指僅漲６﹒５６％。今年以來，只是在首個月增強動能，
創出３５８７﹒０３２高點，隨後就跟隨全球市場調整。進入第二季，滬指一開始主要在
３０００至３２００區間震盪，直到６月中突然面對大沽壓。
　　市場一邊對貿易戰擔憂，一邊面對人民幣持續貶值，還有債市違約風險，信貸收緊等諸多利
淡因素，氣氛轉弱，缺乏賺錢效應，投資者擔憂整體經濟增長受影響，即使央行定向降準，市場
也沒怎買帳。
　　如此一來，滬指６月中直接失守３０００後，進入本月失守２８００，創出
２７２２﹒４４８新低，重心不斷下移。
　　大市受制於５和１０日線，一路拖低保歷加通道下軌，雖然央行官員預期引導下，人民幣這
幾日已大幅度反彈，但股市並沒停下下跌腳步。畢竟美國將加徵關稅，高度關注中方有什麼回應
，投資者不敢鬆懈。
　
＊估值雖低，調整未完＊
　
　　Ａ股跌至估值低區，不少機構投資者也找價值股，但短線調整未完，個人投資者還是不建議
入市，等待有更樂觀信號出現後，再出手也不遲。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道05/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－金軟】推出新網絡遊戲有望扭轉劣勢 趁低吸納長揸
國際動態05/07/2018
大雨將至 威脅泰少足隊安全
生財有道05/07/2018
【大灣區】打造東方矽谷 東方之珠靠創科翻身
香港政情04/07/2018
【上任一年】林鄭「開局良好」 行政立法關係改善仍似有還無
中國故事04/07/2018
【京城近觀】去京城星巴克約酒、約茶、約咖啡
生財有道04/07/2018
心血管支架先驅 微創布局國際版圖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN