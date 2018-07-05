《股金豐采－涂國彬》雖云不聞窗外事，內地股市仍下行

《股金豐采》貿易戰擔憂下，全球風險胃納回落，股市遭沽壓。內地股市雖向來不聞窗外事

，走自己特色，但這次貿易戰直接波及到中國市場，投資者不得不謹慎。



＊利淡齊來，滬指受壓＊



去年，內地股市跑輸全球市場，滬指僅漲６﹒５６％。今年以來，只是在首個月增強動能，

創出３５８７﹒０３２高點，隨後就跟隨全球市場調整。進入第二季，滬指一開始主要在

３０００至３２００區間震盪，直到６月中突然面對大沽壓。

市場一邊對貿易戰擔憂，一邊面對人民幣持續貶值，還有債市違約風險，信貸收緊等諸多利

淡因素，氣氛轉弱，缺乏賺錢效應，投資者擔憂整體經濟增長受影響，即使央行定向降準，市場

也沒怎買帳。

如此一來，滬指６月中直接失守３０００後，進入本月失守２８００，創出

２７２２﹒４４８新低，重心不斷下移。

大市受制於５和１０日線，一路拖低保歷加通道下軌，雖然央行官員預期引導下，人民幣這

幾日已大幅度反彈，但股市並沒停下下跌腳步。畢竟美國將加徵關稅，高度關注中方有什麼回應

，投資者不敢鬆懈。



＊估值雖低，調整未完＊



Ａ股跌至估值低區，不少機構投資者也找價值股，但短線調整未完，個人投資者還是不建議

入市，等待有更樂觀信號出現後，再出手也不遲。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

