《鍾之日記》關稅戰在即，降準不放水



《鍾之日記》７月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



經過三輪談判但始終要開打的中美貿易戰，明日（６日）正式上擂台。美國上月中旬宣布對

總值５００億美元中國進口商品加徵２５％關稅，當中首批３４０億美元、涉及８１８項產品的

徵稅措施明日生效。

而第二批２８４項徵稅產品，主要是受惠於「中國製造２０２５」計劃的貨品，當中涉及航

空航天、信息和通信技術、機器人、工業機械、新材料及汽車等行業，實施日期暫未公布。

中國當時立即反擊，宣布對原產於美國的總值５００億美元進口商品加徵２５％關稅，措施

同樣分兩階段進行。首批價值３４０億美元，包括大豆、汽車及威士忌等５４５項商品，將於美

國對華徵稅措施生效同日實施（即明日），而第二批１６０億美元產品，則有１１４項，涉及化

工、醫療設備及能源產品等，實施時間同樣另行公告。

美國總統特朗普早前已回應中國的報復措施，威脅要對另外２０００億美元中國貨品徵收關

稅。不過，中國完全未有後退，海關總署今日進一步明確，中方關稅措施將於美方加徵關稅措施

生效後即時實施。商務部今日的例行記者會上，發言人高峰亦再度批評美國的貿易霸凌主義，並

指不會在威脅前低頭，以及放棄維護多邊主義，但強調美國是在向全世界開火，也是在向自己開

火。

香江魚缸今早低開１３９點，午後隨Ａ場走低，最多曾急挫４０６點低見２７８３０，不單

再創今年新低，更創自去年１０月３日以來最低位。受惠內銀股普遍造好，內險股尾市跌幅明顯

收窄，加上重磅股騰訊（００７００）重拾升勢，大市尾段收復部分失地，收市僅跌５９點或

０﹒２１％，報２８１８２，守兩萬八關口。主板成交９３４﹒２９億元，較昨日增４﹒８％。



＊關稅大戰在即，Ａ股再創逾兩年低＊



中美兩國互相徵稅措施明日（６日）實施，貿易戰再現暗湧；另外新一輪定向降準今日落地

，惟過去９日人行已在公開市場淨回籠７６００億元人民幣，超出降準釋放的７０００億人幣流

動性，受利淡消息拖累，Ａ股今日再創逾２８個月低。

雖然多間Ａ股公司近日回購或增持股份自救，險資亦連續加倉維穩，惟Ａ場仍然跌跌不休，

各大指數連跌兩日。滬綜指今早低開後曾經掉頭向上，最高見過２７７７點，但臨近半日收市前

顯著向下，午後跌勢亦持續，最終收報２７３３﹒８８點，再創逾２８個月低，跌０﹒９２％，

人行在公開市場收水未停，兩市全日成交額３１５５億元人民幣，較上日減少４％。



＊稅延養老險資金可投向資本市場，惟內險隨市走軟＊



內地稅延養老險資金將可投向５大類資產，惟中港股市疲弱，內險股亦隨市走軟，國壽

（０２６２８）跌１﹒５％，平保（０２３１８）跌０﹒６％，太保（０２６０１）夥瑞房

１﹒２％，人民保險（０１３３９）無升跌。

銀保監會近日下發通知，稅延養老保險資金可投向五大類資產，包括流動性資產、固定收益

類資產、權益類資產、不動產類資產和其他金融資產，鼓勵稅延養老保險資金投向符合國家戰略

和產業政策要求的領域。

另外，銀保監會公布，首５月原保險保費收入同比下降５﹒９％，其中產險公司保費收入同

比增長１５﹒３％，壽險公司收入降１１﹒５％，產險公司總資產較年初下降２﹒６％；壽險公

司總資產增長３﹒８％。



＊人民幣中間價升幅創近９個月最大，三大航空股升１％至２％＊



在人民銀行及金穩委接連發聲力撐下，人民幣逐漸轉強，人民幣兌一美元中間價今日大幅升

高４１５點子，報６﹒６１８０，升幅創近９個月以來最大；人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ

）今早低開１８８點子後亦逐步走強，一度倒升，惟收市跌１６１點子，報６﹒６３７２。

瑞穗證券發報告指出，鑒於中國支持相對穩定的匯率，以及要為經濟去槓桿等任務，認為人

民幣的進一步下跌將受到限制，若果人幣真的進一步走貶，人行可能會採取措施穩定人民幣匯率

，例如加入逆周期因子，預料預計人民幣年內將在６﹒３至６﹒８區間內波動。

人幣反彈帶領三大航空股逆市企穩，當中南航（０１０５５）升幅最大，全日升１﹒８％，

收報５﹒６８元；東航（００６７０）及國航（００７５３）亦雙雙升１％。

但另一方面，對匯價敏感度高的紙業股就未有起色，龍頭玖龍紙業（０２６８９）繼續尋底

，全日挫３﹒４％，險守９元收市；優源控股（０２２６８）挫４﹒９％，理文造紙

（０２３１４）跌１﹒７％，晨鳴紙業（０１８１２）跌２﹒４％。



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