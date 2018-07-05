《投資心得－潘鐵珊》浙江蒼南儀錶（０１７４３）前景不俗

《投資心得》天然氣行業在國內政策扶持的大環境下發展態勢良好，中國十三五規劃為擴大

中國的天然氣使用設定了宏偉目標。近年來中國城鎮化建設進一步發展，智慧燃氣錶問世以及新

興計量技術（包括超聲波天然氣流量計及能源天然氣流量計技術）的引入，又為中國天然氣流量

計市場增添強勁的發展動力。



＊浙江蒼南儀錶中線具一定吸引力＊



近期在港公開發售的浙江蒼南儀錶集團股份有限公司。作為中國領先的工業及商用燃氣流量

計製造商，浙江蒼南儀錶集團在原有的發展基礎上，把握住政策對天然氣行業和核電行業的大力

扶持，制定了未來持續發展的戰略。集團將繼續投資於研發，以進一步鞏固公司在中國燃氣流量

計市場的技術優勢，並增強產品競爭力，通過與浙江大學及中國計量大學合作，進一步發展技術

研發中心；集團計劃繼續豐富和升級產品組合，並拓展業務線，利用公司於工業及商用燃氣錶市

場的優勢，開拓燃氣調壓設備及民用燃氣錶市場，預計對此項目合共投入約４﹒７４億元人民幣

；估計集團將進一步擴大公司於北京、上海及長沙等重點城市及中國新興三線城市的市場份額；

在電子商務為核心的投融資決策與營銷系統上亦將進一步展優勢。

浙江蒼南儀錶集團在整體行業環境的優勢下，未來發展前景值得期待。中線具一定的吸引力

！《康和資產管理（香港）投資總監 潘鐵珊潘》（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關

股份）（本欄逢周四刊出）

