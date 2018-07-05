《思前想後－郭思治》中美貿易糾紛持續不明，中港兩市續受沖擊

《思前想後》受中美貿易糾紛持續不明所困擾，中、港兩地股市續受沖擊，加上近周人民幣

匯價受壓，卒令本已疲弱之中、港股市再創年內新低。目前市場瀰漫著一股避險情緒，由於情況

有漸趨嚴重之感，故即使股市及個股已跌至較低估值，惟資金之吸納態度仍相當保守。由於上述

事態是不能用技術分析去推算，故在事態一日仍未有轉機前，相信淡薄之氣氛仍會續主導大局，

亦即是說，期間即使股市稍見止跌回升，但可能亦只屬有波幅而無升幅，有反彈而無大升之後抽

市而已，正是因為市況持續處不明之中，故資金之入市態度亦壞見審慎。



＊人行降準刺激有限，Ａ股當續受壓＊



先說Ａ股，上證指數自今年１月２９日３５８７點開始之回調，由於已跌穿及跌離３０００

點大關，形勢偏弱之餘，亦令內地投資者之信心盡失，雖自６月１日起，有達２２６隻Ａ股將被

納進ＭＳＣＩ新興指數內，而佔比亦有達２﹒５％，惟對Ａ股之刺激卻不大，其後更受中美貿易

糾紛所沖擊而作進一步之尋底，直至７月３日止計，上證指數已一度低見２７２２點，單從技術

上看，目前較具防守性之支持據點已退守至２０１６年１月２７日及２月２９日之小雙底２６３

８點。如無進一步利淡消息或事件出現，Ａ股即使再受壓，惟已開始有技術上之抗跌力，只是在

人心皆怯下，暫確無太多上望憧憬。至於人行降準０﹒５％所帶來之刺激亦有限，關鍵乃市場現

時正全力關注中美貿易糾紛之事，情況如惡化下去，Ａ股當續受壓。

再看港股，大市經過６月份之一輛急挫後，由於恆指已跌穿２月９日之低位２９１０９點，

故自１月２９日高位３３４８４點開始之調整仍在延續中，直到７月３日低位２７９９０點止計

，年內之波幅已向下擴闊至５４９４點，單以年度之波幅計，此幅度實不算大，故恆指既無法上

破３３４８４點，剩下次可能性當然是會續往下尋年內低位，值得一提的是，大市此番之下跌是

受中美貿易糾紛所引起，即事件一日仍續處不明中，大市仍會續受困擾，期間即使稍見反彈，惟

步伐仍會相對較慢，嚴格而言，大市如欲擺脫續尋底之弱態，首要的是，恆指必須成功重越１０

天及２５０天線並穩守其上，否則，整個反覆續試底之趨勢不變。



＊皇岦候位吸納，目標０﹒５９元＊



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突破再上望０﹒７０元，短炒止蝕暫設於０﹒４４５元。《民眾證券董事總經理 郭思治》（本

欄逢周四刊出）

