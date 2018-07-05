【Ａ場維穩】Ａ場掀回購潮，美的擬回購最多４０億元規模史上之最

《經濟通通訊社５日專訊》滬深股市持續震盪下行，上市公司再掀回購或增持潮，美的集團

（深：０００３３３）、廣匯汽車（滬：６００２９７）等多間Ａ股不約而同地披露回購預案。

其中，美的擬回購不超過４０億元（人民幣．下同），或創Ａ股史上規模之最。

美的是內地家電龍頭，上日（４日）股價收挫逾５％，報４５﹒１１元。自６月中旬高位以

來累計下跌約２２％。

美的最新公告，擬以每股作價不超過５０元，較上日收市價溢價約１０％，回購金額不超過

４０億元，預計回購股份數量不低於８０００萬股，約佔公司目前發行總股本的１﹒２％以上，

回購期限將自股東大會審議通過後１２個月內實施。如果能夠全部實施，４０億元回購規模將成

為Ａ股史上之最。

另外，廣匯汽車亦披露回購預案，擬以２億至４億元回購，價格將不超過每股７元，較上日

收市溢價３４﹒９％，按照回購股份上限計算佔目前總股本０﹒７％。

數據顯示，今年以來已經有３２０間Ａ股公司耗資１３４﹒８９億元回購股份，回購金額超

過去年全年水平，回購公司數量亦逼近去年全年。

另外，據Ｗｉｎｄ統計，自７月１日以來，Ａ股一共有５２筆回購，單次平均回購金額約

８０００萬元，累計回購金額約４１億元。近期披露的回購方案最高金額基本都在５億元以下。

除了今次美的集團大手筆外，東方雨虹（深：００２２７１）日前公告擬不超過１０億元回購公

司股份，用於後期實施員工持股計劃。



＊年初至今近９００間Ａ股公司獲增持＊



除了回購，上市公司主要股東亦著手增持，包括隆基股份（滬：６０１０１２）、川投能源

（滬：６００６７４）、國投電力（滬：６００８８６）、遼寧成大（滬：６００７３９）、三

棵樹（滬：６０３７３７）等，這５間公司重要股東增持都超過１０億元，隆基股份更獲得重要

股東３２﹒４９億元的大舉增持。

數據顯示，今年以來已有８８０間上市公司獲重要股東增持，合計增持金額搞達

６７３﹒５２億元。（ｋｌ）

