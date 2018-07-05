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即市新聞

05/07/2018 08:57

【Ａ場維穩】Ａ場掀回購潮，美的擬回購最多４０億元規模史上之最

　　《經濟通通訊社５日專訊》滬深股市持續震盪下行，上市公司再掀回購或增持潮，美的集團
（深：０００３３３）、廣匯汽車（滬：６００２９７）等多間Ａ股不約而同地披露回購預案。
其中，美的擬回購不超過４０億元（人民幣．下同），或創Ａ股史上規模之最。
　　美的是內地家電龍頭，上日（４日）股價收挫逾５％，報４５﹒１１元。自６月中旬高位以
來累計下跌約２２％。
　　美的最新公告，擬以每股作價不超過５０元，較上日收市價溢價約１０％，回購金額不超過
４０億元，預計回購股份數量不低於８０００萬股，約佔公司目前發行總股本的１﹒２％以上，
回購期限將自股東大會審議通過後１２個月內實施。如果能夠全部實施，４０億元回購規模將成
為Ａ股史上之最。
　　另外，廣匯汽車亦披露回購預案，擬以２億至４億元回購，價格將不超過每股７元，較上日
收市溢價３４﹒９％，按照回購股份上限計算佔目前總股本０﹒７％。
　　數據顯示，今年以來已經有３２０間Ａ股公司耗資１３４﹒８９億元回購股份，回購金額超
過去年全年水平，回購公司數量亦逼近去年全年。
　　另外，據Ｗｉｎｄ統計，自７月１日以來，Ａ股一共有５２筆回購，單次平均回購金額約
８０００萬元，累計回購金額約４１億元。近期披露的回購方案最高金額基本都在５億元以下。
除了今次美的集團大手筆外，東方雨虹（深：００２２７１）日前公告擬不超過１０億元回購公
司股份，用於後期實施員工持股計劃。

＊年初至今近９００間Ａ股公司獲增持＊

　　除了回購，上市公司主要股東亦著手增持，包括隆基股份（滬：６０１０１２）、川投能源
（滬：６００６７４）、國投電力（滬：６００８８６）、遼寧成大（滬：６００７３９）、三
棵樹（滬：６０３７３７）等，這５間公司重要股東增持都超過１０億元，隆基股份更獲得重要
股東３２﹒４９億元的大舉增持。
　　數據顯示，今年以來已有８８０間上市公司獲重要股東增持，合計增持金額搞達
６７３﹒５２億元。（ｋｌ）

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