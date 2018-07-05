《股林淘金－林家亨》公用股可繼續買入

《股林淘金》美股昨天（４日）國慶假期休市，歐洲股市除法國之外，英、德股市錄得輕微

跌幅，油價短期仍然反覆造好。今早９時正時，東京股市錄得１５點跌幅，道指期貨市場錄得

２５點升幅。預計今晚（５日）美股開市後初段應有上升動力。估計今天恆指早上或有溫和下跌

，但是否會持續，要視乎今早道指期貨的發展。昨天恆生指數旗下各類指數皆有下跌，唯獨是公

用股指數上升。故可以繼續買入穩健收益的公用股作保守入市之策略。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

