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05/07/2018 09:05

《股林淘金－林家亨》公用股可繼續買入

　　《股林淘金》美股昨天（４日）國慶假期休市，歐洲股市除法國之外，英、德股市錄得輕微
跌幅，油價短期仍然反覆造好。今早９時正時，東京股市錄得１５點跌幅，道指期貨市場錄得
２５點升幅。預計今晚（５日）美股開市後初段應有上升動力。估計今天恆指早上或有溫和下跌
，但是否會持續，要視乎今早道指期貨的發展。昨天恆生指數旗下各類指數皆有下跌，唯獨是公
用股指數上升。故可以繼續買入穩健收益的公用股作保守入市之策略。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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