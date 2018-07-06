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即市新聞

06/07/2018 15:58

《陸言堂－陳永陸》美元回落或是貿易戰意外收穫，區內股市望企穩

　　《陸言堂》中美貿易戰似乎已經展開，美國第一階段的徵稅行動，在香港時間今日（６
日）中午１２時正式展開，同時中國表明會向美國徵收同樣金額的關稅。不過，當中美貿易戰真
的展開之時，恆指沒有太大的反應，反而在午後由跌轉升，或者大家認為首階段的關稅，規模其
實不大，同時亦覺得在第二階段關稅開徵前，中美之間仍然有磋商的空間。當然，亦可能是大家
認為，港股累積了如此大的跌幅，似乎已對貿易戰的問題完全反映。
　　事實上，市場其實不太在乎美國最終會向中國開徵多少關稅，反而大家最緊張的是中國到底
有沒有能力應對，尤其是中國媒體過去一直認為，中美貿易戰最終受害者，不一定是中國，反而
美國受的影響更大，所以市場一直存有憧憬，就是中國會推出不少方案，去認對中美的貿易戰。

＊留意中國應對貿易戰的能力＊
　
　　不過，在過去一段時間，中國推出最令人興奮的政策，暫時似乎只有人行定向降準，結果失
望的氣氛影響下，內地股市亦因而持續下跌，上證指數更在今早一度失守２７００點的關口。不
過，大家有沒有想過，中央其實沒有責任，一定要令股市維持在某一個水平；相反，中央只有責
任，令經濟維持穩定。
　　事實上，Ａ股持續下跌，最擔心的或者是投資者，但另一方面，中央可能覺得加速去槓桿進
程，而且一般分析都認為，十九大後，中央的政策更傾向「國進民退」，所以現時Ａ股市場的弱
勢，中央或者不會介意，因為這可能會更能增加國企的市場佔有率。
　　而且，投資市場的波動，不應是任何政府介意的因素，只要波動不影響經濟便可，但由於近
日人民幣波動，或會影響資金的流向，所以相信當中美貿易戰正式展開後，中央相信亦會開始出
手干預，同時為Ａ股的穩定性帶來幫助。

＊中美貿易戰未影響港元表現＊

　　而且，暫時較為利好的因素是，近日市場的波動，未有影響港元的表現，港元仍然與弱方兌
換有一定的差距，反映出暫時沒有資金因港股波動，而流出香港金融市場。當然仍然要看小米
（０１８１０）完成招股後，資金會否流出港元體系，令金管局再要作出干預的行動。
　　不過，由於中美貿易問題，或會令美國的經濟受到影響，同時亦開始令市場相信，美國今年
加息空間，沒有之前預期般多，所以美元近日似乎亦有見頂回落的情況，這可能是中美貿易戰的
意外收穫，因為這令區內資金因為美元強勢而流走的壓力，有所消除，亦可能令區內股市只要在
中美貿易戰沒有惡化的情況下，可望在現水平逐步企穩。《獨立股評人　陳永陸》

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