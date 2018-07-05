《陶冬天下－陶冬》美國離衰退有多遠？

《陶冬天下》如果數經濟擴張周期的話，美國經濟目前處在戰後第二長的周期，根據以往情

形增長照理應該很快進入下行周期了，但是似乎又看不到衰退的蹤影。



美國經濟離衰退還有多遠？根據ＮＢＥＲ數據，戰後以來美國經濟總共經歷過十二次經濟周

期，平均經濟擴張期（從谷底到頂部）為５４﹒８個月，本周期卻已經擴張了７３個月。從這個

意義上看，結論自然是美國經濟離出現衰退不遠了，但是也許根本不應該這麼計算月份來預測下

一個衰退點的發生。



１９８３年之後，美國的經濟擴張期明顯延長，最近三個周期中有兩個分別排名第一和第三

長的擴張期，現在這個目前名列第四。圖表顯示，最近的經濟周期與過去有明顯的差異，也許將

戰後１２個周期的長度平均一下來預言本周期是一個錯誤。



最近的三個周期分別始於１９９１年、２００１年和２００９年。這三個周期的一個共性，

是通貨膨脹明顯低過戰後的平均水平，這使得聯儲的貨幣政策長期處在非常寬鬆的狀態，不僅有

格林斯潘放任自流式的貨幣管理，還有伯南克的ＱＥ時代以及耶倫的超級鴿派立場。超寬鬆的貨

幣環境，令企業的利息負擔較輕、集資容易，房地產市場也很旺暢，於是商業擴張持續時間更長

。另外，最近三次周期中，經濟都是從較深的谷底爬出，企業在初期對投資明顯信心不足，這就

拉長了投資周期，拉長了擴張周期。



在筆者看來，近三個周期的經濟、貨幣、通脹環境，與戰後其他周期有很大的差別，將戰後

各周期混在一起求平均數，分析意義不大，結論也未必正確。目前擴張周期的長度，對於預測衰

退期何時到來，基本上沒有意義。



但是另一方面，過往三個周期的經濟調整烈度也比戰後平均下行周期要更深、更重。

ｄｏｃ﹒ｃｏｍ泡沫和雷曼危機，均對經濟造成慘烈的衝擊，實體經濟凋零，金融市場受傷尤甚

。這和寬鬆貨幣環境下企業與居民槓桿水平大增有關，和資金低成本之下金融市場投機熾熱有關

。市場在初期對利率上升、監管警示反應不大，但是突發性事件可能觸發群體恐慌，甚至催生系

統性風險。



筆者認為，美國離進入衰退還有相當的距離。特朗歐政府的減稅計劃，對短期的經濟走勢也

有幫助。萬一衰退出現，觸發點可能是超寬鬆貨幣環境和超低資金成本所帶來的過度借貸，其中

市場槓桿是一個重大的風險源頭。聯儲持續加息有可能觸發個別部門的調整，進而將經濟拖入下

行周期。美國始作俑的貿易戰，是害人不利己的，當全球經濟因此受到影響時美國也會受到衝擊

。



不過２００８年危機後，美國在處理銀行壞帳和居民槓桿水平上做得相對比較認真徹底，經

濟的自我調節能力和科技創能力也相對比較強。筆者認為如果美國進入下行周期的話，相對的調

整幅度不會很大。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

