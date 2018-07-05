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即市新聞

05/07/2018 10:35

【本港經濟】６月日經香港採購經理指數跌，私營經營跌至兩年低位

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港私營經濟的經營環境於第二季尾再度惡化。６月份產出與新
訂單量進一步下滑，企業選擇維持目前的員工規模來應付生產需求，就業水平因此下降，而積壓
工作量也進一步減少。
　　企業亦同時縮減採購活動，轉而繼續消耗投入庫存。調查資料顯示，紙品、銅、塑膠等原料
價格大升，因此營商環境在成本壓力加劇的情況下轉差。此外，企業對產出前景的信心度倒退至
一年多以來低位。
　
＊第二季ＰＭＩ平均值是去年初以來首個季度跌幅＊

　　經季節調整後，６月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）為４７﹒７，略低於５月份的
４７﹒８，顯示私營經濟的景氣度驟跌至接近兩年最低。第二季ＰＭＩ平均值報４８﹒２，標誌
著２０１７年初以來的首個季度跌幅。
　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｗ表示，調查顯示，香港私營經濟錄
得２０１７年初以來的首個季度跌幅，反映營商環境於第二季尾持續惡化。
　　產出與新訂單量繼續大幅下滑，中國方面的客戶需求亦連跌第二個月。商業信心急挫至１５
個月低位，減弱了私營經濟迅速復甦的希望。此外，調查資料重點提及，中美貿易磨擦升溫對增
長構成壓力的憂慮。
　　與此同時，私營企業還須面對不同的挑戰，包括供銷商貨源不足、投入品價格大幅上漲等等
。採購成本通脹升至近七年以來最高，數據顯示紙品、塑膠、銅等價格大升，乃成本通脹的主要
來源。企業即使有意將成本轉嫁客戶，但卻因需求疲弱，調升銷售價格的空間也變得有限。
（ｃｙ）

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