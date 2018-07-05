《日入而息》政府年金加碼至二百億元，小米暗盤交易價跌幅更深

《今天重點》﹡年金公司表示需每年推出，反應熱烈將訂出分配金額上限；

終身年金本月１９日起認購，分銷涵蓋７００間銀行分行；

陳茂波稱若年金超額認購，首次發行額將加碼至２００億

﹡部分機構投資者小米公司（０１８１０）暗盤交易出價低至１５﹒４元



《即日市況》﹡港股挫逾四百點後收復失地，收市僅跌５９點報２８１８２守兩萬八



《深滬股市》﹡中美明互徵關稅，滬指收跌１％逾２８月低創板挫２％



《美元匯價》﹡觀美國議息紀錄及就業數據，看加息步伐；歐元最新報１﹒１６８７╱８９

，日圓最新報１１０﹒６４╱６７



《公司業績》﹡沛富基金（０２８２１）本月１７日公布每股股息，８月２日派發



《公司資訊》﹡新地（０００１６）北角「海璇」料明日開價單；新地雲匯二期價單推

１２８伙，開放式入場４８７萬元

﹡同輻（０１７６３）超購逾３４倍，一手中籤８０％

﹡中播控股（００４７１）旗下絲路控股擬集資引入戰略投資者

﹡友邦表示中環ＡＩＡ Ｖｉｔａｌｉｔｙ公園進行第二階段發展計劃

﹡北京體育文化（０１８０３）與智美體育向體育場地營運商注資共９０００

萬元人民幣

﹡亞博科技（０８２７９）成功中標江蘇省體育彩票管理中心彩票終端機項目

﹡華融金控（００９９３）公華信香港欠款近１０億元，強制履行抵押契據

﹡金斯瑞（０１５４８）擬投資近６億元江蘇鎮江市建生產中心

﹡信利（００７３２）上半年綜合營業淨額減少逾１６％至９０﹒６５億元

﹡建發國際（０１９０８）為福建兩地塊引入合營夥伴

﹡恆生控股（０８１８１）遭恆生銀行（０００１１）等入稟控告侵權

﹡香港電視（０１１３７）６月日均訂單按月跌逾６％

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購２００萬股，涉資１３９９萬英鎊

﹡慕容（０１５７５）向主席收購美國家具業務，涉資３５００萬美元

﹡永泰地產（００３６９）九肚山豪宅澐瀚錄３宗成交，套現１﹒９億元

﹡瑞房（００２７２）首六個月合約物業銷售升３６％至５９﹒８億元人民幣

﹡寶龍地產（０１２３８）６月合約銷售額４２億元人民幣，按年升８７％



《國企紅籌》﹡據報中興通訊（００７６３）徐子陽升任首席執行官

﹡ＣＷＴ（００５２１）以４３億元售新加坡倉庫物業

﹡楊元慶稱貿易戰對聯想（００９９２）初步影響不大

﹡中國鋁業（０２６００）彈性生產氧化鋁產能約７７萬噸

﹡聯交所譴責成都普天電纜（０１２０２）、公司主席及執董等人

﹡上海電氣（０２７２７）未完成收購，Ａ股明天繼續停牌



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）６月銷售近３０億元按年升約三倍

﹡特步（０１３６８）次季平均同店銷售錄得中雙位數增長

﹡力高集團（０１６２２）半年合約銷售６０﹒９億元人民幣，升２０﹒５％

﹡復星醫藥（０２１９６）控股股東復星國際增持５０萬股，涉資１９９６萬

﹡匯源（０１８８６）哈薩克礦業（００８４７）被剔出恆生環球綜合指數等

﹡比亞迪（０１２１１）雲軌業務能實現良好回報，唐二代市場反應佳；長安

汽車與比亞迪擬合營新能源動力電池生產銷售公司

﹡長港敦信（０２２２９）置於除牌程序第三階段

﹡恆大（０３３３３）以８﹒３５億元回購４０３５萬股



《中國要聞》﹡世貿警告貿易緊張局勢正開始影響全球經濟

﹡海關表示對美商品徵稅措施將在美國徵稅生效後即時實施

﹡商務部表示持續評估貿易戰影響，努力幫助企業緩解衝擊；美國向自己開火

，２００億美元徵稅品外資生產；料今年外貿穩中有進勢頭鞏固；以美元計

首５月中國服務進出口增２１％

﹡華為表示美國銷售禁令違法

﹡Ａ股地產板塊股價年內跌兩成，業界料為樓市調整訊號

﹡深圳新樓成交價連跌２１個月，業界指市內樓價難漲

﹡５３５個市級稅務局統一掛牌，國地稅合併進入新階段

﹡中國鐵物與鞍鋼簽協議，在鋼鐵產品銷售等方面合作

﹡北京推進文化創意產業創新發展，培育北京文創板塊

﹡國鐵吉訊科技今成立，動車組Ｗｉ－Ｆｉ建設取得進展

﹡復興號將在京津城際鐵路實現時速３５０公里運行

﹡螞蟻金服與天津市公安局聯合推出電子證件信息服務

﹡雅百特財務造假遭中證監移送公安機關，股份明日復牌

﹡海南新政：個人可申請開發無人島，作養殖娛樂等用途

﹡核工業集團領導班子將公布，旗下上市公司不參與重組

﹡內地監管機構全面排查違約債，推匿名交易債券機制

﹡人行連續９日淨回籠７６００億，分析指資金面非坦途；定向降準今釋放

７０００億，人行停逆回購回籠１４００億

﹡上交所證實華寶添益出現６０００萬元「烏龍指」

﹡上海市委書記李強稱堅決打好污染防治攻堅戰

﹡多隻陸金所代銷產品利息兌付逾期，涉２上市公司

﹡首５月上海消費、電商、外貿數據持續向好

﹡浙江最大金額銀團貸款協議在杭州簽訂

﹡瑞安聯合太保、永業１３６億奪得上海新天地商辦地

﹡滬市龍頭公司半年報預告釋放積極信號

﹡摩拜單車對全國用戶免押金

﹡寶武鋼鐵集團與滬合作開發吳淞地區轉型升級

﹡官媒刊王健生前專訪：否認攀附權貴，提議全捐股權

﹡雅百特財務造假遭中證監移送公安機關，股份明日復牌

﹡國資委副主任表示央企要全力以赴打好污染防治攻堅戰

﹡中證監前副主席姚剛被控受賄及內幕交易罪

﹡銀保監會表示首５月原保險保費收入下降５﹒９％

﹡外媒料中國次季ＧＤＰ增速微跌至６﹒７％

﹡西雙版納新政打擊炒樓團，房企預售期間不得擅自調價

﹡發改委表示中國企業開展對外貿易應特別關注貿易管制



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，報１０６１１﹒８１點



《其他消息》﹡內會明討論是否引特權法賦鐵路小組查土瓜灣及會展站

﹡立法會否決以特權法調查沙中線土瓜灣站工程事件

﹡禮頓建築私下約議員會面，田北辰促出席鐵路小組會議

﹡房委會倡公屋戶今年９月起加租一成

﹡楊偉雄稱智慧城巿３項主要數碼基建可於２０２０年或之前推出

﹡彭定康稱香港未來與英國無關的說法滑稽

﹡楊潤雄稱本屆政府不會重推國民教育獨立成科

﹡馬頭圍項目改作港人首置上車盤或令市建局少收約１０億

﹡黃遠輝稱年尾交報告已十分趕急，難在９月提供數據

﹡林偉喬獲委任為政府資訊科技總監，接替楊德斌

﹡證監會就修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引進行諮詢

﹡６月日經香港採購經理指數跌，私營經營跌至兩年低位

﹡上半年樓宇買賣合約總值按年升８﹒２％至４０３７億

﹡深股通全日用５﹒４１億；滬股通全日用１８﹒１３億元

﹡ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ與阿信屋合作，買滿７０元減２０元

﹡中國財政部在香港順利發行５０億人民幣國債

﹡警方拘捕一名３０歲男子，疑為九巴「刺針狂徒」

﹡利嘉閣表示上半年二手私宅均價８２０萬，較９７年倍升

﹡私人土地業權人以原址換地發展鰂魚涌海濱，將改建酒店寫字樓

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