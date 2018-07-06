《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４３５６．７４ 升 １８１．９２點╱０．７５％
標普５００ ２７３６．６１ 升 ２３．３９點╱０．８６％
納斯達克 ７５８６．４３ 升 ８３．７５點╱１．１２％
倫敦富時１００ ７６０３．２２ 升 ３０．１３點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １２４６４．２９ 升 １４６．６８點╱１．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６６．３２ 升 ４５．８２點╱０．８６％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．５６，歐元兌美元１．１６９７
06/07/2018 08:02
《日出而作》小米超購８﹒５倍，道指升１８１點或棄汽車關稅戰
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４３５６．７４ 升 １８１．９２點╱０．７５％
標普５００ ２７３６．６１ 升 ２３．３９點╱０．８６％
納斯達克 ７５８６．４３ 升 ８３．７５點╱１．１２％
倫敦富時１００ ７６０３．２２ 升 ３０．１３點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １２４６４．２９ 升 １４６．６８點╱１．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６６．３２ 升 ４５．８２點╱０．８６％
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