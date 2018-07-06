《匯市走勢》德國數據搶鏡，歐元曾見三周新高

《經濟通通訊社６日專訊》美元周四（５日）跌至３周新低，因德國工業訂單強勁刺激歐元

，而美國數據顯示，６月私人企業職位增幅不及預期，加上貿易緊張局勢，亦重壓美元。

美元指數跌０﹒２％，報９４﹒４６７，稍早跌至３周低位。歐元攀升，兌美元盤中觸及３

周高位，尾盤報１﹒１６８９美元，上漲０﹒３％。美元兌日圓升０﹒２％，報１１０﹒６１日

圓。（ｍｎ）

