《經濟通通訊社６日專訊》美元周四（５日）跌至３周新低，因德國工業訂單強勁刺激歐元
，而美國數據顯示，６月私人企業職位增幅不及預期，加上貿易緊張局勢，亦重壓美元。
美元指數跌０﹒２％，報９４﹒４６７，稍早跌至３周低位。歐元攀升，兌美元盤中觸及３
周高位，尾盤報１﹒１６８９美元，上漲０﹒３％。美元兌日圓升０﹒２％，報１１０﹒６１日
圓。（ｍｎ）
06/07/2018 08:15
《匯市走勢》德國數據搶鏡，歐元曾見三周新高
《經濟通通訊社６日專訊》美元周四（５日）跌至３周新低，因德國工業訂單強勁刺激歐元
，而美國數據顯示，６月私人企業職位增幅不及預期，加上貿易緊張局勢，亦重壓美元。
美元指數跌０﹒２％，報９４﹒４６７，稍早跌至３周低位。歐元攀升，兌美元盤中觸及３
周高位，尾盤報１﹒１６８９美元，上漲０﹒３％。美元兌日圓升０﹒２％，報１１０﹒６１日
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