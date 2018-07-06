《窩輪匯智－劉嘉輝》波動市況中的對沖技巧

《窩輪匯智》中美貿易戰周五（６日）正式展開，中港股市周五表現大幅波動，恆指一度於

２８０００點樓下大幅反彈，最終高收１３３點，報２８３１５點，全日上下波幅超過６００點

。



在這種震盪上落的環境之中，無論投資者是看好還是看淡後市表現，要應對短期波動，不妨

學習一下以衍生工具作對沖準備。假設投資者已坐有一些淡倉，準備博後市進一步下穿

２８０００點支持後跌勢加劇，卻又擔心市況短期會出現技術反彈，此時便可以較少資金，在坐

淡倉的同時以小注買入牛證或是認購證，一旦市況真如周五般再出現急速的升勢，理論上好倉便

有機會水漲船高，有助減少淡倉方面的損失。那麼應該以牛證或是認購證入場？以現水平引伸波

幅難測的環境，若作看好對沖時，不妨以小注及貼價牛證以避開引伸波幅的影響。即使市況沒有

出現急升情況，損失的亦只為貼價牛證的少量資金，可視作對沖手持淡倉所付出的「保費」。



至於欲於現水平入場買正股博反彈，在坐倉的同時則可考慮以少量資金買入認沽證當買「保

險」。若市況真出現短期急跌的情況，一般會利好引伸波幅向上，雙重利好認沽證價格表現，屆

時升幅有機會較原先的理論值為高，此策略較適合有意為手上正股作對沖風險的投資者。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

