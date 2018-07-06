《選股情報》今早（６日）美特朗普仍謂中國還拖，貿戰徵稅會逾５０００億美金。看來中
美貿戰是打定了。真可樂觀？中午便知。
策略？等。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
06/07/2018 09:11
《選股情報－石鏡泉》等打
《選股情報》今早（６日）美特朗普仍謂中國還拖，貿戰徵稅會逾５０００億美金。看來中
美貿戰是打定了。真可樂觀？中午便知。
策略？等。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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