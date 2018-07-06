【新股上市】消息指，易居港上市籌最多逾５７億元

《經濟通通訊社６日專訊》據外電獲得的交易條款，易居（中國）企業在香港ＩＰＯ，擬以

每股１４﹒３８元至１７﹒６８元，發行３﹒２２８億股，集資最多逾５７億元。

據悉，四位基石投資者將投資２﹒７４億美元，阿里巴巴將認購價值５０００萬美元的股票

。易居預計於７月２０日開始上市交易。

而此前初步招股說明書顯示，恆大（０３３３３）、碧桂園（０２００７）及萬科（０２２

０２）（深：０００００２）在其主要股東之列。（ｍｌ）

