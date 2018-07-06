《外企動向》消息指，沙特阿美上市安排遭暫停

《經濟通通訊社６日專訊》外地傳媒引述消息人士報道，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美

的上市工作已經停頓下來，當地一名官員更表示，當地政界已對沙特阿美上市不抱任何期望。

沙特阿美暫未向外媒回應查詢。（ｍｌ）

