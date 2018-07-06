港股倒跌１２９點報２８０５２，期指更挫逾２００點穿二萬八

《經濟通通訊社６日專訊》美今午將向華徵關稅，港股今早仍高開７２點，但沽壓續增，現

倒跌１２９點或跌０﹒４６％，最新報２８０５２，主板成交１９１﹒４１億元。

即月期指更挫逾２００點穿二萬八，新報２７９５８，跌２３９點，低水９３點。即月國指

期貨報１０４９８，跌１２７點，低水３１點。

國指報１０５２８，跌０﹒７５％或跌７９點。上證綜合指數報２７１６﹒７２，跌１７﹒

１６點或跌０﹒６３％，成交３３４﹒０１億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園 （０２００７） １２﹒６４元 跌２﹒６２％

石藥集團（０１０９３） ２１﹒２０元 跌０﹒９３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４８元 跌０﹒９０％

中海油 （００８８３） １２﹒４６元 跌０﹒８０％

騰訊控股（００７００） ３８３﹒００元 跌０﹒６７％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒６０元 跌０﹒６０％

匯豐控股（００００５） ７２﹒２５元 跌０﹒３４％

中國平安（０２３１８） ６９﹒３５元 跌０﹒１４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

