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即市新聞

06/07/2018 11:12

Ａ股逾兩年來首穿二千七關，港股跌幅擴至２４５點報２７９３６

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股逾兩年來首穿二千七關，拖累港股跌幅擴大至２４５點或跌
０﹒８７％，最新報２７９３６，主板成交３５８﹒２８億元。
　　美今午將向華徵關稅，上證綜合指數報２６９８﹒８３，跌１﹒２８％，為２８個月以來首
次，成交６２５﹒９２億元人民幣。國指報１０４７４，跌１﹒２６％或跌１３３點。
　　即月期指新報２７８２９，跌３６８點，低水１０７點。即月國指期貨報１０４３９，跌
１８６點，低水３６點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　　　１２﹒５４元　　　跌３﹒３９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒４３元　　　跌１﹒８１％
　　中國人壽（０２６２８）　　　　１８﹒９０元　　　跌１﹒７７％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　３﹒６２元　　　跌１﹒６３％
　　騰訊控股（００７００）　　　３８１﹒００元　　　跌１﹒１９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６６﹒２０元　　　跌１﹒１９％
　　中國平安（０２３１８）　　　　６８﹒６５元　　　跌１﹒１５％
　　中海油　（００８８３）　　　　１２﹒４４元　　　跌０﹒９６％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７１﹒９５元　　　跌０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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