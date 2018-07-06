Ａ股逾兩年來首穿二千七關，港股跌幅擴至２４５點報２７９３６

《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股逾兩年來首穿二千七關，拖累港股跌幅擴大至２４５點或跌

０﹒８７％，最新報２７９３６，主板成交３５８﹒２８億元。

美今午將向華徵關稅，上證綜合指數報２６９８﹒８３，跌１﹒２８％，為２８個月以來首

次，成交６２５﹒９２億元人民幣。國指報１０４７４，跌１﹒２６％或跌１３３點。

即月期指新報２７８２９，跌３６８點，低水１０７點。即月國指期貨報１０４３９，跌

１８６點，低水３６點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １２﹒５４元 跌３﹒３９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４３元 跌１﹒８１％

中國人壽（０２６２８） １８﹒９０元 跌１﹒７７％

中國銀行（０３９８８） ３﹒６２元 跌１﹒６３％

騰訊控股（００７００） ３８１﹒００元 跌１﹒１９％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒２０元 跌１﹒１９％

中國平安（０２３１８） ６８﹒６５元 跌１﹒１５％

中海油 （００８８３） １２﹒４４元 跌０﹒９６％

匯豐控股（００００５） ７１﹒９５元 跌０﹒７６％

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