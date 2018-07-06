Ａ股回勇攻二千八，港股漲逾３００點越２８５００

《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股回勇攻２８００點，港股升幅擴大越２８５００點，最新漲

３３０點或升１﹒２％，報２８５１２，主板成交６６２﹒５１億元。

國企指數報１０７３１，升１﹒１７％或升１２３點。上證綜合指數報２７６７﹒２６，升

３３﹒３８點或升１﹒２２％，成交１１７３﹒００億元人民幣。

內銀股發力，建行（００９３９）現價升１﹒６９％，報７﹒２４元；成交約２﹒４４億股

，涉資１７﹒４４億元。

中美貿易戰未見進一步惡化，吉利汽車（００１７５）升４﹒３２％，報１９﹒８元，暫為

最佳藍籌股。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １９﹒８０元 升４﹒３２％

舜宇光學（０２３８２） １４３﹒２０元 升３﹒８４％

石藥集團（０１０９３） ２２﹒２０元 升３﹒７４％

建設銀行（００９３９） ７﹒２４元 升１﹒６９％

中國移動（００９４１） ７０﹒１５元 升１﹒４５％

中國平安（０２３１８） ７０﹒３５元 升１﹒３０％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒８５元 升１﹒２７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５９元 升１﹒０８％

騰訊控股（００７００） ３８８﹒２０元 升０﹒６７％

匯豐控股（００００５） ７２﹒９５元 升０﹒６２％

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