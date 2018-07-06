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即市新聞

06/07/2018 14:05

Ａ股回勇攻二千八，港股漲逾３００點越２８５００

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股回勇攻２８００點，港股升幅擴大越２８５００點，最新漲
３３０點或升１﹒２％，報２８５１２，主板成交６６２﹒５１億元。
　　國企指數報１０７３１，升１﹒１７％或升１２３點。上證綜合指數報２７６７﹒２６，升
３３﹒３８點或升１﹒２２％，成交１１７３﹒００億元人民幣。
　　內銀股發力，建行（００９３９）現價升１﹒６９％，報７﹒２４元；成交約２﹒４４億股
，涉資１７﹒４４億元。
　　中美貿易戰未見進一步惡化，吉利汽車（００１７５）升４﹒３２％，報１９﹒８元，暫為
最佳藍籌股。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１９﹒８０元　　　升４﹒３２％
　　舜宇光學（０２３８２）　１４３﹒２０元　　　升３﹒８４％
　　石藥集團（０１０９３）　　２２﹒２０元　　　升３﹒７４％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒２４元　　　升１﹒６９％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒１５元　　　升１﹒４５％
　　中國平安（０２３１８）　　７０﹒３５元　　　升１﹒３０％
　　友邦保險（０１２９９）　　６７﹒８５元　　　升１﹒２７％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５９元　　　升１﹒０８％
　　騰訊控股（００７００）　３８８﹒２０元　　　升０﹒６７％
　　匯豐控股（００００５）　　７２﹒９５元　　　升０﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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