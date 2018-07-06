《經濟通通訊社６日專訊》中國同輻（０１７６３）首掛開２０元，較招股價２１﹒６元低
７﹒４％。成交約９３３萬股，涉資１﹒８８億元。
不計手續費，每手蝕３２０元。（ｋｔ）
06/07/2018 09:29
《新股掛牌》中國同輻（０１７６３）開報２０元，潛水７％
《經濟通通訊社６日專訊》中國同輻（０１７６３）首掛開２０元，較招股價２１﹒６元低
７﹒４％。成交約９３３萬股，涉資１﹒８８億元。
不計手續費，每手蝕３２０元。（ｋｔ）
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