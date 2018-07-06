【中興事件】中興通訊（００７６３）獲美國商務部解除部分限制

《經濟通通訊社６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，收到就美

國商務部發送的有限授權，主要包括以下四點，允許公司繼續運營現有網絡和設備；為現有手機

提供支持，僅限於今年４月１５日或之前上市的中興通訊手機款型；網絡安全研究與漏洞披露；

有限資金轉移。上述授權有效期截至今年８月１日。（ｔｔ）

