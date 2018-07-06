《盤後部署》港股升市未見成交配合，後市難望反彈惟二萬八見支持

《經濟通通訊社６日專訊》美國昨日（５日）暗示會對歐洲汽車關稅作出讓步，歐美股市雙

雙造好，道指收市漲１８１點，報２４３５６點；英法德三大指數升幅則介乎３０點至１４６點

。港股今早亦跟隨外圍高開７２點，惟市場仍然受貿易戰陰霾籠罩，美國於本港時間今日中午正

式向中國徵收關稅，市場同時觀望美國會否實行更強硬手段，以及中國對此會否採取更進一步的

報復措施，中港股市早段大致受壓，最多急挫２５６點，低見２７９２５點。隨著中午過後，美

國對華關稅生效，但中方未見加碼反擊，Ａ股午後全線反彈，滬指最多急升３５點，高見

２７６８點，港股亦最多倒升３７２點，高見２８５５４點。不過，其後大部分重磅股升幅收窄

，加上成交未有配合，港股全日僅升１３３點或０﹒４７％，報２８３１５點。主板成交不足千

億元，僅錄得９８４﹒８８億元增加５﹒４％。

國指升１４點或０﹒１４％，報１０６２２點。滬指倒升１３點或０﹒４９％，報２７４７

點，盤中一度穿二千七關低見２６９１點。



＊中美難避免貿易長期爭端，美今晚公布六月就業數據＊



中美貿易戰由美方打響第一槍，今日中午起正式向總值３４０億美元的中國貨品徵收２５％

關稅。由於市場早已有心理準備，美方亦未有提高對華徵收關稅總額，故中港股市無太大波動。

不過，縱使市場已消化美方會向中方徵關稅的利淡因素，但貿易戰陰霾仍未完全消除，主要由於

關稅對中國經濟的衝擊仍未浮現，要待相關經濟數據出台後才能知悉該負面影響。另外，特朗普

早前表明，若中國採取報復措施，美方將會提高要徵收中國貨品的關稅總額，意味兩國難避免貿

易長期爭端，中港股市亦因此會繼續受壓。

除貿易戰外，美國於本港時間今晚八點半將公布６月份就業數據，其中，市場預測非農新增

約２０萬份，低於前值的２２﹒３萬份，惟平均時薪預測同比增長２﹒８％，略高於前值的

２﹒７％。若兩項重要經濟數據均好過預期，加息預期再度升溫，美匯有很大機會再次反彈，不

利港股表現。



＊貿戰加深市場對中國經濟放緩疑慮，人幣有向下空間＊



市場持續憂慮中國經濟放緩，而貿易戰更爆發更進一步加深該疑慮。麥格理認為，中國官方

可能容忍人民幣繼續貶值，年底或低見６﹒９，內銀股及中資航空股因而表現會受壓。另外，儘

管港股今日午後出現反彈，北水亦終結連續三日的淨流出，但今日僅錄得淨流入不足２億元人幣

，而港股今日整體成交更不足千億元，甚至較跌市日的成交低迷。同時，本月初有多隻內銀除淨

，但上升幅度並不太明顯，或反映投資者對後市表現並未充滿信心。

技術上，港股近日多次失守二萬八關後均見反彈，相信於該關口有相當的支持，若然後市未

能守穩，相信或要下試２７５００點。然而，港股反彈空間不大，要突破二萬九關有一定難度，

料短期會在２８０００點至２９０００點之間徘徊。（ｔｔ）

