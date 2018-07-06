《經濟通通訊社６日專訊》美國聯儲局公布會議記錄顯示，聯儲局官員討論短期內經濟是否
有衰退的風險，並表達對全球貿易爭端可能打擊經濟的擔憂，但大部分指標顯示，目前美國經濟
表現強勁
會議記錄還顯示，委員認同美國經濟處於強勁的增長勢頭，並對繼續加息的計劃有信心，但
亦關注到可能令經濟脫離增長軌道的不利因素。
同時官員認為，由於經濟的強勁勢頭及預期的利率路徑，前瞻性指引的措辭不再適合，但從
聲明中撤走前瞻性指引並不反映出未來政策方式發生轉變。（ｍｎ）
06/07/2018 08:36
《外地經濟》聯儲局會議紀錄：憂慮全球貿易爭端或打擊經濟
《經濟通通訊社６日專訊》美國聯儲局公布會議記錄顯示，聯儲局官員討論短期內經濟是否
有衰退的風險，並表達對全球貿易爭端可能打擊經濟的擔憂，但大部分指標顯示，目前美國經濟
表現強勁
會議記錄還顯示，委員認同美國經濟處於強勁的增長勢頭，並對繼續加息的計劃有信心，但
亦關注到可能令經濟脫離增長軌道的不利因素。
同時官員認為，由於經濟的強勁勢頭及預期的利率路徑，前瞻性指引的措辭不再適合，但從
聲明中撤走前瞻性指引並不反映出未來政策方式發生轉變。（ｍｎ）
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