【貿易開戰】傳美國駐德國大使稱美國或放棄對歐洲汽車徵關稅

《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述消息人士報道，美國駐德國大使在與德國車廠的一場

會議上表示，美國總統特朗普可能放棄對來自歐盟進口汽車徵收關稅的威脅。

另一方面，德國總理默克爾表示，將支持歐盟降低對美國汽車的進口關稅，以換取美方放棄

對歐盟汽車徵稅。但她補充，歐盟的關稅協商需要各國有一個共同的立場，歐盟仍在為此努力。

隔夜汽車股上漲，福士汽車、寶馬汽車、戴姆勒分別收高４﹒１％、３﹒７％及３﹒８％。

（ｍｎ）

