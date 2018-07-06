《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述消息人士報道，美國駐德國大使在與德國車廠的一場
會議上表示，美國總統特朗普可能放棄對來自歐盟進口汽車徵收關稅的威脅。
另一方面，德國總理默克爾表示，將支持歐盟降低對美國汽車的進口關稅，以換取美方放棄
對歐盟汽車徵稅。但她補充，歐盟的關稅協商需要各國有一個共同的立場，歐盟仍在為此努力。
隔夜汽車股上漲，福士汽車、寶馬汽車、戴姆勒分別收高４﹒１％、３﹒７％及３﹒８％。
（ｍｎ）
06/07/2018 08:43
【貿易開戰】傳美國駐德國大使稱美國或放棄對歐洲汽車徵關稅
《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述消息人士報道，美國駐德國大使在與德國車廠的一場
會議上表示，美國總統特朗普可能放棄對來自歐盟進口汽車徵收關稅的威脅。
另一方面，德國總理默克爾表示，將支持歐盟降低對美國汽車的進口關稅，以換取美方放棄
對歐盟汽車徵稅。但她補充，歐盟的關稅協商需要各國有一個共同的立場，歐盟仍在為此努力。
隔夜汽車股上漲，福士汽車、寶馬汽車、戴姆勒分別收高４﹒１％、３﹒７％及３﹒８％。
（ｍｎ）
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