《外地經濟》美國６月ＩＳＭ非製造業指數升至５９﹒１，勝預期

《經濟通通訊社６日專訊》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，上月非製造業活動指數升至

５９﹒１，勝市場預期，顯示服務業活動加快、新訂單出現強勁增長，但貿易關稅及勞動力短缺

開始令供應鏈受壓，可能會在未來數個月導致增長放緩。

６月新訂單指數上升２﹒７點至６３﹒２，但積壓訂單減少４點至５６﹒５，而服務業投入

物價指數則下降３﹒６點。（ｍｎ）

