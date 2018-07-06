《經濟通通訊社６日專訊》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，上月非製造業活動指數升至
５９﹒１，勝市場預期，顯示服務業活動加快、新訂單出現強勁增長，但貿易關稅及勞動力短缺
開始令供應鏈受壓，可能會在未來數個月導致增長放緩。
６月新訂單指數上升２﹒７點至６３﹒２，但積壓訂單減少４點至５６﹒５，而服務業投入
物價指數則下降３﹒６點。（ｍｎ）
06/07/2018 08:47
《外地經濟》美國６月ＩＳＭ非製造業指數升至５９﹒１，勝預期
《經濟通通訊社６日專訊》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，上月非製造業活動指數升至
５９﹒１，勝市場預期，顯示服務業活動加快、新訂單出現強勁增長，但貿易關稅及勞動力短缺
開始令供應鏈受壓，可能會在未來數個月導致增長放緩。
６月新訂單指數上升２﹒７點至６３﹒２，但積壓訂單減少４點至５６﹒５，而服務業投入
物價指數則下降３﹒６點。（ｍｎ）
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