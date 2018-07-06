《經濟通通訊社６日專訊》美國於本港時間中午１２時對３４０億美元的８１８種中國進口
商品加徵２５％的關稅，中國商務部明言將不得不反擊，不過外圍市況大致平靜。
美國股市期貨轉升，道指期貨現升０﹒２％，報２４３９１點，而標指及納指期貨亦分別升
０﹒２％及０﹒３％。日本股市升幅擴大，現漲１﹒３％或２８５點，報２１８３２點。
美元指數無大變動，最新報９４﹒３９２；圓匯靠穩，美元兌日圓升０﹒１％，報１１０﹒
７日圓。（ｍｎ）
06/07/2018 12:33
【貿易開戰】貿易戰開打，美股期貨轉升，資金未見流入圓匯避險
《經濟通通訊社６日專訊》美國於本港時間中午１２時對３４０億美元的８１８種中國進口
商品加徵２５％的關稅，中國商務部明言將不得不反擊，不過外圍市況大致平靜。
美國股市期貨轉升，道指期貨現升０﹒２％，報２４３９１點，而標指及納指期貨亦分別升
０﹒２％及０﹒３％。日本股市升幅擴大，現漲１﹒３％或２８５點，報２１８３２點。
美元指數無大變動，最新報９４﹒３９２；圓匯靠穩，美元兌日圓升０﹒１％，報１１０﹒
７日圓。（ｍｎ）
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