  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2018 12:33

【貿易開戰】貿易戰開打，美股期貨轉升，資金未見流入圓匯避險

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國於本港時間中午１２時對３４０億美元的８１８種中國進口
商品加徵２５％的關稅，中國商務部明言將不得不反擊，不過外圍市況大致平靜。
　　美國股市期貨轉升，道指期貨現升０﹒２％，報２４３９１點，而標指及納指期貨亦分別升
０﹒２％及０﹒３％。日本股市升幅擴大，現漲１﹒３％或２８５點，報２１８３２點。
　　美元指數無大變動，最新報９４﹒３９２；圓匯靠穩，美元兌日圓升０﹒１％，報１１０﹒
７日圓。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道06/07/2018
【CNY vs CNH】貿易戰第一槍中午開打 CNY開市即貶108點子
FOCUS06/07/2018
【FOCUS】槍聲將響炸彈未爆 侵侵「一手好牌」惹疑慮
國際動態06/07/2018
英命危夫婦 證實接觸神經毒劑
生財有道05/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－金軟】推出新網絡遊戲有望扭轉劣勢 趁低吸納長揸
國際動態05/07/2018
大雨將至 威脅泰少足隊安全
生財有道05/07/2018
【大灣區】打造東方矽谷 東方之珠靠創科翻身
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN