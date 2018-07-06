《台股攻略－馮偉明》中美貿易開戰，台股險守１０６００點

《台股攻略》台股今日高開收跌，收市跌３﹒２４點，報１０６０８﹒５７點，成交金額為

新台幣１５８７﹒７４億元。

美中第一波關稅將於今日實施，亞股普遍偏軟。權值股大立光股價上揚超過１﹒５％，台積

電持穩小漲，聯發科股價上漲１﹒６％以上，南亞科亦持穩漲幅１﹒５％，友達及群創價格反彈

有望，聯袂則持穩小漲。鴻海跌幅在１％以內。被動元件股王國巨開高後有沽壓，股價最低達新

台幣１０６０元後，午盤拉高，上漲近５％。而華新科及禾伸堂收黑，密望實跌停板。金融股跌

多漲少，大型金控股僅元大金及第一金小漲，國泰金、富邦金、開發金及新光金等則全數走跌。

矽晶圓的環球晶、台勝科及中美晶強力攻頂，而合晶及嘉晶等吸引買盤追入；至於光學元件，玉

晶光、揚明光、亞光及新鉅科亦有資金追捧，而ＬＥＤ方面，鼎元、艾笛森、網通的智邦及智易

等相對強勢。

隨著６月營收公告接近尾聲，市場觀望第三季表現，而美中貿易戰是否淡化，以及外資何時

補倉都是大市變化的轉折訊號。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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