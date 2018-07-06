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即市新聞

06/07/2018 17:26

《台股攻略－馮偉明》中美貿易開戰，台股險守１０６００點

　　《台股攻略》台股今日高開收跌，收市跌３﹒２４點，報１０６０８﹒５７點，成交金額為
新台幣１５８７﹒７４億元。
　　美中第一波關稅將於今日實施，亞股普遍偏軟。權值股大立光股價上揚超過１﹒５％，台積
電持穩小漲，聯發科股價上漲１﹒６％以上，南亞科亦持穩漲幅１﹒５％，友達及群創價格反彈
有望，聯袂則持穩小漲。鴻海跌幅在１％以內。被動元件股王國巨開高後有沽壓，股價最低達新
台幣１０６０元後，午盤拉高，上漲近５％。而華新科及禾伸堂收黑，密望實跌停板。金融股跌
多漲少，大型金控股僅元大金及第一金小漲，國泰金、富邦金、開發金及新光金等則全數走跌。
矽晶圓的環球晶、台勝科及中美晶強力攻頂，而合晶及嘉晶等吸引買盤追入；至於光學元件，玉
晶光、揚明光、亞光及新鉅科亦有資金追捧，而ＬＥＤ方面，鼎元、艾笛森、網通的智邦及智易
等相對強勢。
　　隨著６月營收公告接近尾聲，市場觀望第三季表現，而美中貿易戰是否淡化，以及外資何時
補倉都是大市變化的轉折訊號。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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