《午市前瞻》觀望美對華徵關稅後舉動，港股二萬八盼獲支持

《經濟通通訊社６日專訊》受到中美貿易戰影響，港股未能夠隨外圍造好。昨晚（５日）有

跡象顯示華府對歐洲汽車關稅問題的立場軟化，故歐洲股市和美國股市均造好，美國三大指數均

揚升。不過，由於中美兩國計劃今日正午開始向對方大量進口貨加徵關稅，中港兩市仍然疲弱。

恆指高開７２點報２８２５４點，之後在Ａ股拖累下，半日最多跌２５６點報２７９２５點，最

終半日收報２８０４６點，軟１３５點或０﹒４８％，力守兩萬八關。主板成交４４８﹒５２億

元。

國指跌６９點或０﹒６５％，報１０５３８點。滬指午收跌９點或０﹒３４％，報２７２４

點，盤中一度穿二千七關低見２６９１。



＊中交建跌幅冠國指股，比亞迪電子見一年低＊



中交建（０１８００）證實大馬東海岸鐵路項目被叫停，股價跌２﹒８５％，報７﹒１６元

，為半日跌幅最大國指成分股。中興（００７６３）獲美國商務部解除部分限制，價漲

２﹒９５％，報１２﹒５８元。

多隻股份被大行唱淡，股價受壓。長飛光纖光纜（０６８６９）遭富瑞降目標價，股價挫６

﹒５６％，報２８﹒５元。利豐（００４９４）被花旗削目標價２５％，股價跌２﹒９６％，報

２﹒６２元。另外，花旗指中國提高對美國車的關稅，影響中升（００８８１）下半年利潤，股

價跌６﹒７６％，報１９﹒４４元。

三星電子預告次季業績僅輕微增長，差過市場預期，為三星供應零件的比亞迪電子

（００２８５）跌８﹒０２％，報８﹒９５元，盤中低見８﹒６９元，創一年低。瑞聲

（０２０１８）跌０﹒１９％報１０５﹒３元；舜宇（０２３８２）升０﹒５１％報１３８﹒６

元。



＊藍籌股方面變化不大，友邦騰訊各跌近１％＊



藍籌股方面變化不大，友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）分別跌０﹒９７％及

０﹒６２％，報６６﹒３５元及３８３﹒２元；領展（００８２３）則升０﹒８３％，報

７３元；匯控（００００５）跌０﹒６９％午收７２元；中移動（００９４１）逆市升

０﹒２９％報６９﹒３５元；建行（００９３９）軟０﹒４２％報７﹒０９元；工行

（０１３９８）跌０﹒９０％報５﹒４８元；國壽（０２６２８）軟１﹒３５％午收１８﹒９８

元；平保（０２３１８）跌０﹒５８％報６９﹒０５元。



＊康師傅被麥格理唱好，歡喜傳媒阿里影業熱炒＊



麥格理昨發表報告，指康師傅（００３２２）麵類食品加價，有助帶動盈利增長，維持跑贏

大市評級，目價１７﹒８元不變，康師傅上月高見１９﹒５元見近四年高，之後回落數天，暫回

升４﹒９１％，報１７﹒５２元。瑞信則維持「中性」評級，目標價１７元不變。

歡喜傳媒（０１００３）宣布與保底方霍爾果斯樂開花就《瘋狂的外星人》電影，訂立保底

發行協議。另外，歡喜傳媒為主要投資人及出品人的內地電影《我不是藥神》昨日上映，首日票

房達３億元人民幣，故股價升６﹒１％，報２﹒２６元。而聯合出品人阿里影業（０１０６０）

則再升４﹒６％，報０﹒９１元。



＊植耀輝：醫藥股受貿易戰影響少，追大型藥股＊



耀才證券研究部總監植耀輝對《經濟通通訊社》表示，港股走勢要留意今日本港正午時間，

美國對華徵收關稅措施生效後，除了對中國總額３４０億美元的產品加徵關稅外，美國又會否突

然有其他特別措施公布。他指出，今早Ａ股表現較差，拖累港股表現，但仍寄望港股２８０００

點見支持。

板塊方面，植氏表示醫藥股受中美貿易戰的影響較少，個別醫藥股發展增長料不俗。建議投

資者可以考慮低位吸納大型醫藥股，如石藥集團（０１０９３），但對細股如金斯瑞生物科技（

０１５４８）就不太建議。（ｋｔ、ｆｆ）

