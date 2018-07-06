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即市新聞

06/07/2018 15:30

《美元走勢－羅明立》歐元趁反彈小注造空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７９　　　１１０﹒５３　　　１１０﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７１５　　　１﹒１６８０　　　１﹒１６８５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２３９　　　１﹒３２０３　　　１﹒３２２８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４４　　　０﹒９９２３　　　０﹒９９３１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４５６　　　７﹒８４８１

　　《美元走勢》中美貿易戰會今日開打，由於中國已表明不打第一槍，而採取「數量型和質量
質」的反制，多數會向等值的美元商品加徵相等的關稅。然而，美國總統特朗普言明，一旦中國
有任何反制措施，他將會指示貿易代表加碼向另外總值千億美元的中國貨品開徵關稅。

＊中國向美國加徵關稅籌碼不多＊

　　根據貿易數據，中國向美國出口的商品達５０５６億美元，從美國進口的商品只有１３０３
億美元，中美順差３７５３億美元。換言之，中國在加徵關稅上的籌碼並不多，要怎樣打這場硬
仗並不容易。
　　美股三大指數昨日（５日）皆升，但今早（６日）亞洲股市下跌，但幅度都不大，看似未受
貿易戰所影響。聯儲局凌晨公布會議紀錄，官員需認為貿易爭論帶來一定的風險，但美國經濟仍
然非常強勁，將繼續漸進加息。而ＡＤＰ私人職增長為１７﹒７萬份，略低於預期，市場關注今
晚（６日）美國非農數據。匯市方面，美匯指數昨日微跌，歐元美元目前主要在關鍵支持
１﹒１５以上低位整固，ＲＳＩ回升至５０水平，似有反彈的勢頭，但５０天平均線已降至
１﹒１７５０附近，不妨小注造空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕價

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒６０　　　１１１﹒９０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１５２０　　　１﹒１７５５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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