《美元走勢－羅明立》歐元趁反彈小注造空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒７９ １１０﹒５３ １１０﹒７４

歐元╱美元 １﹒１７１５ １﹒１６８０ １﹒１６８５

英鎊╱美元 １﹒３２３９ １﹒３２０３ １﹒３２２８

美元╱瑞郎 ０﹒９９４４ ０﹒９９２３ ０﹒９９３１

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４５６ ７﹒８４８１



《美元走勢》中美貿易戰會今日開打，由於中國已表明不打第一槍，而採取「數量型和質量

質」的反制，多數會向等值的美元商品加徵相等的關稅。然而，美國總統特朗普言明，一旦中國

有任何反制措施，他將會指示貿易代表加碼向另外總值千億美元的中國貨品開徵關稅。



＊中國向美國加徵關稅籌碼不多＊



根據貿易數據，中國向美國出口的商品達５０５６億美元，從美國進口的商品只有１３０３

億美元，中美順差３７５３億美元。換言之，中國在加徵關稅上的籌碼並不多，要怎樣打這場硬

仗並不容易。

美股三大指數昨日（５日）皆升，但今早（６日）亞洲股市下跌，但幅度都不大，看似未受

貿易戰所影響。聯儲局凌晨公布會議紀錄，官員需認為貿易爭論帶來一定的風險，但美國經濟仍

然非常強勁，將繼續漸進加息。而ＡＤＰ私人職增長為１７﹒７萬份，略低於預期，市場關注今

晚（６日）美國非農數據。匯市方面，美匯指數昨日微跌，歐元美元目前主要在關鍵支持

１﹒１５以上低位整固，ＲＳＩ回升至５０水平，似有反彈的勢頭，但５０天平均線已降至

１﹒１７５０附近，不妨小注造空。



方向 入市價 目標位 止蝕價



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒６０ １１１﹒９０ １１０﹒２０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７００ １﹒１５２０ １﹒１７５５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

