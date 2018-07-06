《再戰明天》下周一本港舉行亞洲商貿論壇，小米首日掛牌

《經濟通通訊社６日專訊》下周一（９日），內地展開十三屆全國人大常委會第四次會議，

審議環保污染的議案。本港舉行《香港亞洲商貿論壇２０１８》。



＊歐洲央行執委科爾參加會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（８日）下午４：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾參

加法國經濟學家俱樂部主辦的會議。

下周日早上１０：５０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克在金融科技外灘峰會上發表講。



＊十三屆人大常委會第四次會議舉行＊



下周一中國十三屆全國人大常委會第四次會議舉行，至１０日。委員長會議建議，審議全國

人大常委會執法檢查組關於檢查大氣污染防治法實施情況的報告，審議全國人大環資委關於提請

審議全國人大常委會關於全面加強生態環境保護依法推動打好污染防治攻堅戰的決議草案的議案

。

下周一，日本央行總裁黑田東彥在地區分行經理季度會議上講話。



＊下周一巴西股市休市＊



下周一，巴西股市因假期休市。

在數據方面，下周一早上７：５０ａｍ，日本公布５月國際收支經常帳餘額，料由１﹒８萬

億日圓降至１﹒３萬億日圓；國際收支經常帳餘額（經季節調整）料由１﹒９萬億日圓降至

１﹒２萬億日圓。



＊德國和台灣公布貿易收支＊



１：４５ｐｍ，瑞士公布６月失業率，料由２﹒４％下滑至２﹒３％；失業率（經季節調整

）料甲２﹒６％降至２﹒５％。２：００ｐｍ，德國公布５月經常帳收支。德國５月貿易盈餘料

由２０１億歐元縮減至１９５億歐元；出口（經季節調整）月率料由下滑０﹒３％升上１％。

４：００ｐｍ，台灣公布６月貿易收支，料貿盈由４４﹒１億美元增加至５１﹒８億美元；

進口年率料由１２％上升至１６﹒９％；出口年率料由１４﹒２％下降至１１﹒４％。

４：３０ｐｍ，歐元區公布７月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。



＊小米首日掛牌＊



在本港，下周一，小米（０１８１０）首日掛牌。航基股份（００３５７）在中國舉行股東

特別大會。

此外，下周一舉行《香港亞洲商貿論壇２０１８》；香港交易所（００３８８）舉行

Ｖｅｎｔｕｒｅ創業峰會。（ｈｏ）

