【小米上市】小米（１８１０）暗盤收市跌４﹒７至５﹒３％

《經濟通通訊社６日專訊》本港首隻「同股不同權」新股小米（０１８１０）下周一（９日

）掛牌，於輝立暗盤交易場收報１６﹒１元，較招股價１７元低５﹒３％。每手２００股，若不

計手續費蝕１８０元。

於耀才方面，暗盤收報１６﹒２元，較招股價低４﹒７％，若不計手續費每手蝕１６０元。

小米公開發售認購合共１０﹒３５億股，獲超額認購約８﹒５倍，由於僅獲輕微超額認購，

一手中籤率為１００％，申請９手穩獲兩手，未錄得「頭錘飛」。

國際發售股份獲輕微超額認購，配售股份最終數目為２３﹒９８億股。（ｃｈ）

