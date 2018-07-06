《小傳日記》中美貿易戰鳴槍，香江脫險定遭殃？

《小傳日記》缸友等咗咁耐，終於等到花旗國喺今日（６日）香江時間中午落實，向總值

３４０億美金嘅祖國商品徵收關稅，咁就可以睇埋阿爺會有咩反應，大家就唔使心驚膽跳，日日

都得個「等」字。

喺關稅實施前，今朝香江魚缸就仲跟住道指，輕輕高開７２點報２８２５４，但之後見到Ａ

場竟然連二千七關都穿埋，創２８個月新低，嚇到香江缸友無鞋挽屐走，大市又調頭向下碌低

２５６點報２７９２５，心血少Ｄ都唔掂。

直至到中午１２點，對華關稅正式實施，阿爺話中方不得不反擊，但又無再講清楚有咩更加

勁嘅報復行動，只係話對花旗國加徵關稅反制措施喺１２點０１分正式開始。缸友反而當好消息

咁炒，魚缸拗腰彈高近４００點至２８５５４添！只係缸友好快就冷靜落嚟，結果魚缸收市就得

１３３點升幅收２８３１５，但至少三連跌終於斬纜喇；國指就象徵式收高１４點報

１０６２２。再睇埋成交只得近９８５億銀，就知道呢個反擊幾咁不堪一擊喇。



＊大隻佬唔郁大市難收復，內銀與內險無力去作戰＊



其實只要睇吓Ｄ大隻藍戰表現，就大約睇得出缸友對個市有返信心未。股王ＱＱ

（００７００）明顯無咩力，窄幅浮沉收市，報３８６﹒６銀；大象（００００５）又係行唔郁

，只收報７２﹒６銀升１亳子；ＡＩＡ（０１２９９）就算係表現比較好，有近１巴仙進帳收６

７﹒６５銀。

仲有中字輩內險及內銀佬，捱沽咗咁耐，但都係死氣沉沉，就算噚日實施降準放水，今日班

內銀佬都無力向前行，建行（００９３９）微微收升唔夠１巴仙收７﹒１５銀，工行（０１３９

８）平手完場，中行（０３９８８）更加腳軟軟收場。內險佬就仲無癮，市升果陣又無得跟住向

前衝，又成日受Ａ場拖累，國壽（０２６２８）今日又一度低見１８﹒８８銀，埋單唔見０﹒４

巴仙收１９﹒１６銀，平保（０２３１８）就只係微微踢起０﹒４巴仙報６９﹒７銀，認真無奈

。



＊貿易戰開槍無震到市場，滬指腳仔軟券商好憂怨＊



市場驚咗咁耐嘅貿易戰，終於由花旗國打咗「第一槍」，花旗國喺香港時間中午，率先對祖

國３４０億美金商品加徵２５巴仙關稅生效，目前未見中方加碼反擊，消息暫時得以消化。一直

因為貿易戰消息受壓嘅舜宇（０２３８２），午後都彈返上去，埋單衝前近３巴仙，報１４２銀

，係是日最勁揪藍戰士！至於中興（００７６３）就出公告話，獲得花旗國商務部解除部分限制

，踢高近４巴仙，埋單報１２﹒７銀。

今日Ａ場曾經失守兩千七關口，搞到成班券商都跟住碌低。午後滬指彈返起，券商嘅跌幅都

收窄唔少，有幾位甚至有力倒升添。信証（０６０３０）踢高０﹒４巴仙，報１５﹒０２銀；廣

發証券（０１７７６）衝前０﹒９巴仙，報１０﹒９６銀。ＨＴＳＣ（０６８８６）就差Ｄ喇，

跌低咗２巴仙。



＊領展創新高缸友齊叫好，食品佬跳起統一最歡喜＊



魚缸好似坐過山車咁，一時升一時跌，缸友都唔敢太冒險，資金就流入咗呢排好少提嘅領展

（００８２３）喎，呢條魚毛噚日就進行咗３月以嚟嘅首次回購，今日開心高見７４﹒１銀破頂

。雖然之後就冷靜返些少，埋單只係踢高２巴仙，報７４銀，但表現都相當唔錯。

仲有近排失寵嘅石藥（０１０９３），都跟住魚缸彈返起，飛起逾２巴仙，報２１﹒９銀。

缸友亦都揀咗食品佬嚟避險，有幾位街坊都因而落鑊。當中，統一（００２２０）就最勁揪

喇，愈升愈有，最多跳起過近９巴仙，高見９﹒５３銀，仲以全日最高位收市，突破埋廿天線（

９﹒３４９銀）同埋十天線（９﹒４５９銀）。至於街坊康師傳（００３２２）都唔差，跟住衝

高半成，收報１７﹒５８銀。



＊大慶變火鍋無咩運行喎，永保恐被趕粉絲標冷汗＊



停牌足足六年嘅大慶乳業（０１００７）今朝終於復牌，全因為獲祖國連鎖火鍋店「小輝哥

火鍋」借殼上市。不過變身火鍋店嘅呢條魚毛，就無咩運行喇，始終停咗賽咁耐，缸友都失去晒

信心，今朝一開波就急不及待掟貨，搞到大慶乳業跌到唔識得停咁，最終要挫近九成，報０﹒２

９銀，係是日最差魚毛。

跌到停唔到嘅仲有永保林業（００７２３），被列入除牌第一階段，並收到上市委員

會贊同上市部，對暫停買賣呢條魚毛決定嘅函件。有可能今個月１６號起就要停牌，今日碌低

２５巴仙，報０﹒０２１銀。

匯隆（０８０２１）噚日尾市突然間急插三成，今日都仲要再跌過，全日插近５６巴仙，報

３﹒１仙，不過就未知道係咩原因，要等魚毛自己出嚟解釋下喇。周末愉快，請請！



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